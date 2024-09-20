"Продукт неизвестности и дезинформации": эксперт высказалась о радиофобии в Казахстане

Слово "радиация" ассоциируется с негативом почти на интуитивном уровне. В Казахстане этот страх имеет особенно глубокие корни из-за продолжительных испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. В беседе с Zakon.kz эксперт рассказала о природе радиофобии.

Действительно, радиацию нельзя увидеть, услышать или ощутить. Страх перед ней основывается на исторической памяти, что посеяло в сознании многих понятие радиофобии.

Тем не менее всегда находились популяризаторы, которые боролись или продолжают бороться с радиофобией, опираясь на науку и здравый смысл. В своих убеждениях они используют не только яркие слова, но еще и впечатляющие поступки. Например, глотают природный уран в прямом эфире телевидения. О природе радиофобии в нашей стране, а также известных зарубежных борцах с мифами рассказала молодая ученая из Казахстана Софья Курий, менеджер международных проектов Ассоциации развития атомной индустрии Казахстана, выпускница Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Исторические причины радиофобии в Казахстане

Казахстан в советский период стал свидетелем разрушающей силы ядерного оружия. На Семипалатинском полигоне с 1949 по 1989 год было проведено более 450 ядерных испытаний, что нанесло серьезный ущерб населению и экологии региона. Эти исторические события заложили основу для массовой радиофобии среди казахстанцев. Однако, несмотря на справедливые опасения, вызванные испытаниями в Семипалатинске, в Казахстане параллельно развивалась атомная и урановая промышленность.

Эксперт в области атомной индустрии Софья Курий пояснила, что уникальный реактор на быстрых нейтронах БН-350, который эксплуатировался в Актау вплоть до 1998 года, был примером того, как ядерная энергия может безопасно использоваться для мирных целей – получения энергии, опреснения воды и отопления городов. Помимо этого, в Казахстане происходило становление научно-исследовательской базы ядерных технологий, прежде всего на базе Национального ядерного центра (г. Курчатов) и Института ядерной физики (г. Алматы).

Тем не менее, добавила специалист, общественный страх перед радиацией закрепился в сознании нашего народа на несколько поколений вперед.

Активисты против радиофобии: от смелых экспериментов до образовательных кампаний

"Радиофобия, по сути, – это продукт неизвестности и дезинформации. Мы привыкли бояться того, что не понимаем. На самом деле радиация является естественным элементом окружающей нас среды, поступая из космоса, земли и даже пищи. Этот страх еще более усилен мифами, продвигаемыми через средства массовой информации и киноиндустрию. Фильмы о катастрофах, радиационных мутантах типа Годзиллы сформировали коллективное восприятие радиации, как силы, способной уничтожить все живое". Софья Курий

Ученая отметила, что всегда находились люди, которые пытались и пытаются бороться с радиофобией через науку.

"Один из самых известных примеров – американский инженер-ядерщик Гален Винзор, который активно выступал против преувеличения опасностей радиации и ядерных отходов. Винзор шокировал общественность, когда начал демонстративно взаимодействовать с радиоактивными материалами, чтобы доказать их безопасность при правильном обращении. Он не только купался в бассейнах выдержки отработавшего ядерного топлива, но и ел природный уран", – рассказала Софья.

Фото: Вырезка про эксперименты Галена Винзора из газеты 1985 года

Она подчеркнула, что таким эксцентричным подходом он смог убедить миллионы людей в том, что современные методы контроля позволяют безопасно использовать радиоактивные материалы в энергетике. К слову, видеозаписи с его экспериментами активно используются популяризаторами науки и исследовательскими институтами и по сей день.

А что в Казахстане?

По словам ученой, Национальный ядерный центр Республики Казахстан (НЯЦ) в Курчатове активно продвигает просвещение населения и демонстрацию безопасности ядерных технологий для борьбы с радиофобией.

"Кроме этого, одним из ключевых направлений деятельности НЯЦ является оценка радиационной обстановки Семипалатинского полигона и близлежащих территорий. Одна из таких программ стартовала в 2008 году и завершилась в 2021 году. В рамках этих исследований проводилась замеры уровня радиации на территории полигона, анализировались почва, вода и растительность". Софья Курий

Фото: Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Другой значимый проект НЯЦ – создание программ по реабилитации загрязненных территорий. Они включают как физическое восстановление, так и научные исследования последствий ядерных испытаний для здоровья населения. Ученые центра также работают над проектами по безопасной изоляции оставшихся радиоактивных отходов и строительству защитных сооружений на территориях с высоким уровнем загрязнения.

Ядерное будущее Казахстана: постепенно преодолевая страх

По мнению специалиста, ни один здравомыслящий человек не станет спорить с тем, что ядерное оружие несет разрушительные последствия. Однако не следует складывать этот факт в одну корзину с мирным использованием атомной энергии. Первое – неуправляемая реакция с высокообогащенным ураном, второе – управляемая цепная реакция с топливом на низкообогащенным ураном.

"Преодоление радиофобии – это не только вопрос развития энергетики, но и вопрос будущего нашей страны. Мы должны понять, что ядерная энергетика – это не враг, а союзник в нашем стремлении к энергетической безопасности", – заключила Софья Курий.

Ранее заслуженный энергетик Казахстана, управляющий директор НПП "Атамекен" Жакып Хайрушев в интервью c Zakon.kz поделился мнением о том, почему строительство атомной электростанции в Казахстане необходимо для обеспечения энергетической независимости страны.