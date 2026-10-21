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Пресс-релизы

В Казахстане объявлен конкурс патриотических песен с призовым фондом 30 млн тенге

конкурс патриотической песни объявили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 17:15 Фото: Министерство культуры и информации
В преддверии 35-летия Независимости Республики Казахстан объявлен республиканский конкурс патриотических песен. Его цель – поддержка талантливых авторов, создание новых музыкальных произведений о Родине и популяризация патриотической песни, сообщает Zakon.kz.

К участию приглашаются поэты и композиторы со всей страны, в том числе начинающие авторы. На конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся и не исполнявшиеся песни.

Конкурс проводится по трем направлениям: патриотические песни в маршевом ритме, лирические и современные патриотические песни. Участники могут представить произведения в одном или нескольких направлениях.

Работы оценит экспертный совет, в состав которого вошли композиторы, поэты и специалисты в области музыки. Основными критериями станут качество музыки и текста, оригинальность замысла и эмоциональное воздействие произведения на слушателя.

По словам члена экспертного совета, поэта Калкамана Сарина, конкурс призван поддержать создание песен, отражающих дух времени, раскрывающих темы Родины и национальной идентичности и находящих отклик у слушателей.

Общий призовой фонд конкурса составляет 30 млн тенге. Средства предоставлены спонсорами. Предусмотрены следующие награды:

  • Гран-при – 6 млн тенге;
  • I место – три премии по 4 млн тенге;
  • II место – три премии по 3 млн тенге;
  • III место – три премии по 1 млн тенге.

Заявки принимаются до 5 декабря 2026 года на сайте khabar.kz/konkurs. Победителей объявят в преддверии Дня Независимости Республики Казахстан.

Главный информационный партнер проекта – АО "Агентство "Хабар".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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