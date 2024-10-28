Небезопасный вкус детства: нарушения в маркировке мармелада выявлены в области Улытау

Этот вкус детства знаком почти каждому – мягкие и сладкие кусочки, которые так приятно тают во рту. Любой ребенок знает, как выглядит и пахнет мармелад. Вкусом и цветом этот десерт покорил сердце не одного сладкоежки.

Но порой и любовь к мармеладу может привести к весьма неприятным последствиям. На страже законности стала общественная организация "Мангистауское общество по защите прав потребителей".

Как показали результаты проверки, организованной Мангистауской общественной организацией по защите прав потребителей, такое лакомство, как мармеладки Burger Jellopy, может пойти на пользу не всем.

Фото: Жанна Биятан

"В Национальный центр экспертизы по области Улытау были привезены и сданы для проверки экземпляры данного лакомства", – сообщает представитель общественной организации Жанна Биятан.

По словам Жанны, на упаковке от мармеладок не было указано ни серийного номера, ни даты выработки, ни срока годности. К тому же информация на государственном и на русском языках была непонятна и трудночитаема.

Мой мармеладный, где же инфа?

Мармеладки, конфетки, бараночки: присказка или действительно аппетитные десерты для детей и взрослых?! Возможно, что не такими радужными могут быть эти кондитерские изделия, оказавшись на вашем столе.

Национальный центр экспертизы по области Улытау проверил еще один образец всеми любимого мармелада.

Аккредитованная организация на основе образца мармелада "Виноград суmеhoе" выявила наличие или отсутствие вредных веществ, а также и нарушения, связанные с реализацией и достоверной информацией на упаковке данного товара.

Фото: Жанна Биятан

Как показали результаты проверки, организованной Мангистауской общественной организацией по защите прав потребителей, конфетки оказались с неприятным сюрпризом.

По словам Жанны, на упаковке мармелада "Виноград суmеhoе" также, как в предыдущем, не были указаны ни даты выработки, ни номера партии. К тому же отсутствовала информация на государственном и русском языках, сведения были неполными.

"А мы знаем, что для продукции, реализуемой в рамках Таможенного союза, подобные нарушения недопустимы. Кроме того, вся представленная информация должна быть как на казахском, так и на русском языках. Согласно пункту 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей", любой текст на одном языке либо на иностранном языке считается непредставленным. В заключение страна-изготовитель не была указана", – добавила Жанна Биятан.

Состав мармелада

Зачастую в данном десерте содержатся следующие вещества: пектин, желирующие вещества, сахар и пищевые добавки.

Пектин выполняет адсорбирующую функцию. Благодаря этому веществу активно стимулируется перистальтика кишечника, а также выводятся токсины и вредные микроорганизмы.

Пищевые добавки в качестве ароматизаторов и красителей придают привлекательный внешний вид мармеладу. Известно, что многие применяемые в кондитерских изделиях добавки могут приводить к различным расстройствам кишечника и развитию онкологических заболеваний.

Безопасность превыше всего

По словам Жанны, при выборе тех или иных сладостей следует обратить особое внимание на этикетку товара. В частности, на тот факт, какие красители используются при изготовлении карамели.

Кондитерское изделие, выпущенное в ненадлежащих бытовых условиях и в плохо контролируемых условиях, может при слабом нагревании образовывать акриламид и производные оксиметилфурфурола в высоких концентрациях.

Что это означает?!

Как рассказывают диетологи в интернет-ресурсах, эти производные могут спровоцировать цитотоксический, гепатотоксический, канцерогенный и воспалительный эффекты. Метилимидазол может накапливаться в карамели, если содержимое в своем составе имело белок и другие азотсодержащие органические соединения.

"Нарушение маркировки – это не просто формальная ошибка, это пренебрежение здоровьем потребителей. Несоответствие стандартам безопасности может привести к серьезным необратимым последствиям. Очень важно, чтобы предприниматели соблюдали все требования законодательства, а контрольные органы следили за выполнением норм. Потребители должны быть информированными, а предприниматели – соблюдать все нормы и правила для обеспечения безопасности реализуемой продукции", – считает эксперт в области защиты прав потребителей Жанна Биятан.

Данная информация носит рекомендательный характер и не является рекламой. Все сведения о результатах исследований распространяются с согласия общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

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