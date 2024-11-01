На что обращать внимание при выборе колбасных изделий

Мясные колбаски такие вкусные и аппетитные на вид, но внутри могут таить в себе ДНК курицы. Об этом рассказали активисты общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей".

Антирейтинг пищевой продукции с учетом обнаруженных в их составе посторонних генных компонентов был составлен при содействии ПХВ "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" при Медицинском центре Управления делами президента Республики Казахстан".

Общественники внимательно изучили следующий образец: "Колбаса полукопченая "Армавирская ВкусноградЪ. Категория Б. Охлажденная". Продукт был приобретен в одном из магазинов Петропавловска.

Специалистами аккредитованной лаборатории при определении сырьевого состава колбасы молекулярно-генетическим методом (с использованием высокочувствительного тест-набора "DNA Animal Ident Pig HS") были обнаружены ДНК-курицы.

Данное нарушение было зафиксировано в протоколе исследования пищевых продуктов на ДНК животных № 837/576 от 24 сентября 2024 года. Вместе с тем, в маркировке производитель ООО "ВкусноградЪ" не указал, что в состав продукции в качестве ингредиента входит мясо кур или ее компоненты.

Фото: Жанна Биятан

Однако, как показали исследования, вышеуказанное нарушение было не единственным.

Согласно протоколу исследований образцов пищевых продуктов № 837/406 от 26 сентября 2024 года в маркировке колбасы отсутствует информация о товаре на государственном языке (информация предоставлена только на русском языке), что является нарушением статьи 4 технического регламента ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

"В соответствии с пунктом 7 статьи 25 закона РК "О защите прав потребителей" информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредставленной". Представитель общественного объединения Жанна Биятан

Кроме этого, специалисты аккредитованной лаборатории указали, что в представленном на исследование образце колбасы выявлено и другое нарушение требований к маркировке пищевой продукции – отсутствие даты изготовления.

Дата изготовления пищевой продукции – дата окончания технологического процесса производства пищевой продукции, такое понятие термина дано в статье 2 ТР ТС 022/2011.

Это важная информация, которая должна обязательно указываться изготовителем, помогает покупателю понять, когда была изготовлена продукция и насколько долго товар лежит на полках магазина.

По словам эксперта, за подобные нарушения в законодательстве нашей страны предусмотрены весьма внушительные штрафы:

"Согласно статьи 190 Кодекса РК "Об административных нарушениях", введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара или иной обман потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность, влечет штраф. Размер штрафа напрямую зависит от размера нанесенного потребителю ущерба, а также от повторности совершения субъектом бизнеса противоправного деяния".

Также в соответствии с частью 1 статьи 425 Кодекса РК "Об административных нарушениях" нарушение требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, влечет штраф для физических лиц составляет 30 МРП, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 230 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП.

Однако, если совершенное нарушение повлекло причинение вреда здоровью человека, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то размеры штрафа значительно увеличиваются. Кроме этого могут налагаться дополнительные виды административных взысканий: приостановление деятельности конфискация продукции.

В заключение, общественные правозащитники отметили, что необходимо принять все меры по недопущению выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами.

Жанна Биятан отметила, что колбасные изделия пользовались и пользуются у населения особым спросом. Но обычно не все знают, какими свойствами должна обладать качественная и безопасная колбасная продукция.

Приводим основные главные правила, которые нужно помнить при выборе колбасных изделий:

Колбаса должна быть светлого цвета, насыщенный розовый цвет говорит о том, что при производстве колбасных изделий использовались красители.

На ощупь колбаса не должна быть слишком мягкой, т.к мягкая колбаса признак повышенного содержания в ней сои, крахмала, клетчатки и воды.

Старайтесь не покупать те виды колбас в составе которых используется большое количество консервантов.

Запах колбасы, у более дешевой колбасы с большим содержанием консервантов и добавок – ярко выраженный запах, у натуральной колбасы – слегка сладковатый запах мяса.

Поверхность колбасы должна быть чистой сухой, без каких-либо повреждений и следов плесени.

Необходимо обращать внимание на маркировку, особенно – на информацию о дате изготовления, сроках годности, об условиях хранения колбасы, а также на состав продукции, в т.ч. на содержание в ней мяса.

Не покупайте колбасные изделия в несанкционированных торговых точка, т.к. там в основном реализуемая продукция не соответствует требованиям технических регламентов, не имеет документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, а также реализация продукции осуществляется с нарушением условий её хранения.

Данная информация носит рекомендательный характер и не является рекламой. Все сведения о результатах исследований распространяются с согласия общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

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