Изысканные фрукты из далеких стран – уже не редкость для казахстанцев. Аромат и непревзойденный вид стали привычным делом во время каждого застолья или праздничной трапезы, но как им удается попасть на полки магазинов нашего государства.

Какой путь проделывает коробка фиников, инжира или манго, знают далеко не все.

Пальма первенства

Финиковое дерево – это одна из самых первых и древнейших культур, которое начал выращивать человек. Родственник пальмы относится к их виду. Этот вид растений способен вырасти до 25 метров в высоту.

На первый взгляд, учитывая, что эти пальмы растут в основном в засушливом климате, кажется почти нереальным их способность достигать в величину таких размеров. Однако благодаря строению ствола и раскидистой кроне вкусные плоды – финики – спрятаны от палящих лучей солнца и сохраняют все микроэлементы и витамины.

Кстати, пальмы делятся на мужские и женские деревья. Первые нужны для того, чтобы на них созревала пыльца, которая в дальнейшем будет опылять пальмы женского рода. Сами же плоды и именуются в народе финиками и обладают полезными свойствами и полезными витаминами.

Давным-давно древние арабские племена впервые оценили весь спектр пользы от финиковых пальм. Однако весь комплекс витаминов можно с легкостью попробовать не покидая родные пенаты.

В Караганде, к примеру, пальмы не растут. Но удалось сделать тест образцов продукции "Финики Мазафати Маш Маш". Бактериологическая лаборатория при Филиале РГП на ПВХ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области протокольно выявила основные нарушения приобретенного лакомства.

Фото: Жанна Биятан

Эксперт общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан подчеркивает, что информация на государственном языке отсутствует. Согласно протоколу № 98 от 26 мая 2024 года и протоколу № 16 от 25 июня 2024 года, никаких грубых нарушений не обнаружено. В целом, по показателям наличия или превышения норм кадмия, свинца или мышьяка нарушений нет.

Манго-манго

Вторым образцом, попавшим под микроскопы ученых и общественников, стали кусочки "Манго сушеное. Манго 100 % натуральное" производства Вьетнам.

Фото: Жанна Биятан

Согласно протоколу исследований № 680 от 24 июня 2024 года, в представленном образце:

Дата изготовления указана 07.04.2023 года, а вот срок годности – 06.04.2024 года. Получается, что данный продукт просрочен согласно маркировке. Отсутствует информация об изготовителе и адресе производства. Условия хранения отсутствуют. Ограничения по использованию не указаны. Показатель пищевой ценности не указан. Отсутствует информация на государственном языке.

В соответствии с действующим Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" продукция считается небезопасной с неустановленным или истекшим сроком годности.

По словам эксперта, за подобные нарушения в законодательстве нашей страны предусмотрены весьма внушительные штрафы.

Согласно статье 425 части 1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", за нарушение законодательных норм в области санитарно-эпидемиологического благополучия и окружения, гигиенических нормативов, а также технических регламентов, штраф для физических лиц составляет 30 МРП, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 230 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП.

Инжирная фиеста

Третьим образцом в лаборатории стал еще один заморский гость – "Инжир натуральный, горный Best Brand. Сушеный инжир PULLED-ПУЛЛЕД", изготовитель Турция.

Фото: Жанна Биятан

"Информация об изготовителе и адресе производства неразборчива. Кроме того, в протоколе № 17 от 25 июня 2025 года также зафиксировано, что информация на упаковке представлена только на иностранном языке. Третьим недочетом стало то, что информация на государственном языке отсутствовала, а сведения на русском языке написаны неразборчиво", – комментирует эксперт.

Но потребителям, уже использовавшим данные продукты, можно не беспокоиться, комплексное исследование на вещества, добавляемые к катализатору в небольших количествах с целью улучшения его свойств, таких как активность, селективность или стабильность, такие как промоторы, терминаторы, отсутствовали, также показатели на реагентах "Pat / EPSPS / Bar" скрининг и других" отсутствуют.

Следующее комплексное исследование продукции на соответствие требованиям безопасности законодательства Казахстана по микробиологии показало, что количество мезофильных аэробные и факультативных микроорганизмов, колиформы, патогенные микрофлоры, дрожжи, плесни отсутствуют.

Далее концентрация тяжелых металлов кадмий, свинец, мышьяк не превышают нормированные показатели.

По ее словам, эти нарушения согласно статье 25 Закона РК "О защите прав потребителей" считаются недопустимыми.

При возникновении вопросов по данному факту вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ либо по телефону 8 705 4222739.

Если у вас возникают какие-либо вопросы при выборе того или иного товара, то вы можете смело обращаться к специалистам Общественной организации "Мангистауское общество по защите прав". А пока во время выбора той или иной продукции советы от экспертов: