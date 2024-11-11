Безопасность продуктов питания: что нужно знать казахстанцам

С заботой о каждом потребителе Казахстана, в период с июня по октябрь 2024 года была проведена масштабная работа по анализу продуктов питания, приобретенных в торговых сетях по всему Казахстану. К примеру, в Кызылорде эксперты провели потребительскую проверку сельди.

В Кызылорде представитель ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя приобрел пресервы – сельдь тихоокеанскую в пряно-солевой заливке, которые затем направили для комплексной проверки в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области.

Фото: Жанна Биятан

Результаты экспертизы на соответствие техническому регламенту Таможенного Союза (ЕАЭС) ТР ТС "Безопасность пищевой продукции" оказались положительными: продукт соответствует ГОСТ, в нем отсутствуют вредные примеси и живые личинки анизакид. Данное заключение означает, что рыба была обработана и хранилась в условиях, при которых паразиты погибли или изначально отсутствовали, что снижает риск заражения потребителей. Для рыбных пресервов отсутствие паразитов указывает на соблюдение стандартов безопасности и правильные условия обработки и хранения продукта и подтверждает его безопасность и пригодность для потребления. Так, исследование показало, что данный вид сельди безопасен и может быть включен в рацион.

Поручение на усиление контроля за качеством продуктов, реализуемых в Казахстане – прямая инициатива государства. Однако для каждого из нас знание о безопасности продуктов – ключ к сохранению здоровья. Проверка рыбы и других продуктов осуществляется не просто для галочки, а для уверенности, что еда на столе казахстанцев отвечает высоким стандартам.

Пресервы – это особый вид рыбных продуктов, который проходит солевую и пряную обработку, но не подвергается термической обработке. Поэтому они требуют строгого соблюдения температурного режима. Такие продукты особенно полезны для питания, так как сохраняют большую часть питательных веществ рыбы. Но стоит помнить, что для поддержания качества их нужно хранить при температуре 0…+5°C и не допускать попадания солнечного света.

Часто потребители недооценивают влияние качества продуктов на здоровье. Эксперты напоминают: состав или несоответствие стандартам, нарушения условий хранения могут привести к проблемам со здоровьем.

Как отмечает эксперт ОО "МО по ЗПП" Жанна Биятан, "всем, кто заботится о своем здоровье и здоровье близких, следует обращать внимание на наличие знака ЕАС, состав и свежесть продукции, особенно когда дело касается консервов и пресервов".

Как выбрать качественный продукт?

"Когда в магазине, обратите внимание на упаковку и ее герметичность. Пресервы, к примеру, должны иметь целостную и плотную упаковку, без следов повреждений и вздутия. Срок годности – рыбные продукты, особенно пресервы, имеют ограничения по срокам хранения, которые важно соблюдать. Обратите внимание на условия хранения – рыба должна храниться при низких температурах, а на этикетке должно быть четко указано, в каком виде она обработана. Кроме того, стоит всегда обращать внимание на консистенцию, цвет и запах продукта". Эксперт-правозащитник Алия Алибекова

Проведение регулярных проверок безопасности пресервов и других продуктов стало важным вкладом ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Эти инициативы позволяют контролировать качество товаров на прилавках и делают выбор для казахстанцев более осознанным и информированным.

По словам Алибековой, "каждый должен знать о своем праве на безопасные продукты, и мы рады, что наши проекты помогают обществу видеть этот процесс изнутри".

Государственные программы, направленные на улучшение жизни и здоровья граждан, создают дополнительные механизмы для защиты потребителей. Но стоит помнить, что каждый из нас может внести свою лепту в эту работу, проявляя бдительность и внимание при выборе товаров.

Результаты исследований показывают, что современные инициативы общественных объединений и поддержка государства помогают гражданам Казахстана чувствовать уверенность в безопасности продуктов на прилавках. Это стало возможным благодаря комплексной работе активистов и государственных программ. Такие проверки направлены не на создание сложностей для предпринимателей, а на обеспечение прозрачности и доверия между производителями, продавцами и покупателями.

Потребители могут стать активными участниками процесса, зная свои права. Если вы заметили несоответствия в маркировке товара, обнаружили на прилавке просроченный товар, не бойтесь сообщить об этом в соответствующие инстанции.

Каждая покупка – это инвестиция в ваше здоровье и здоровье ваших близких. Пусть выбор продуктов станет не просто привычкой, а осознанным и уверенным шагом к безопасному питанию!