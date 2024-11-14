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О чем молчит упаковка: защита прав казахстанских потребителей

О чем молчит упаковка: защита прав казахстанских потребителей, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 23:19 Фото: pixabay
С заботой о потребителях, в период с июня по октябрь 2024 года по поручению главы государства был проведен масштабный анализ продовольственных и непродовольственных товаров, приобретаемых в торговых сетях Казахстана.

В рамках этой программы активисты ОО "Мангистауское общество по защите прав потребителей" использовали метод тайного покупателя, приобретая разные продукты для отправки их в аккредитованные лаборатории. Цель — проверка на безопасность и соответствие нормативам Казахстана, распространение результатов проверки через средства массовой информации, предоставление полезной информации и повышение осведомленности граждан.

В одном из магазинов Уральска, например, был приобретен продукт плавленый "Для пиццы" с молочным жиром и заменителем молочного жира, с массовой долей жира в сухом веществе 50%, выпускаемый АО "Янтарь" (Россия). Он был направлен на исследование в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Западно-Казахстанской области, где его тщательно проанализировали. Испытания показали, что в маркировке выявлены пробелы: на упаковке отсутствовали рекомендации и ограничения по применению, информация о наличии компонентов, полученных с использованием ГМО, а также информация для потребителей на государственном языке.

сыр , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 23:19

Фото: Жанны Биятан

Алия Алибекова, правозащитник и эксперт по защите прав потребителей, отмечает: "Рекомендации на упаковке важны, особенно для продуктов с добавлением заменителей молочного жира или компонентов, требующих особого хранения. Например, такой продукт должен храниться при определенной температуре, и его не рекомендуется многократно замораживать или использовать в высоких температурах, которые могут разрушить текстуру и питательные свойства. Без соответствующих рекомендаций потребитель может столкнуться с рисками, влияющими на вкус и пищевую ценность".

Отсутствие маркировки на государственном языке нарушает Закон РК "О защите прав потребителей" и может повлиять на осведомленность граждан о составе и правильном использовании продукта. Алия Алибекова добавляет: "Знание того, что именно входит в состав продукта и как его применять, особенно важно для людей с особыми потребностями в питании, например, для аллергиков, и правом на получение такой информации обладают не только русскоговорящие граждане нашей страны".

Проверка безопасности — не только вопрос доверия, но и вопрос знаний. При выборе продукции обратите внимание на упаковку. Вот несколько советов:

  1. Проверьте герметичность. Повреждения упаковки могут привести к заражению бактериями.
  2. Сроки хранения. Замечено, что часто не указано, сколько времени продукт может храниться в открытом состоянии.
  3. Состав и наличие заменителей. Продукты с заменителями молочного жира, например, могут требовать особых условий хранения и имеют свои ограничения.

Каждый покупатель имеет право запросить сертификат соответствия на продукцию у продавца. Алия Алибекова подчеркивает: "Сертификаты подтверждают, что товар прошел все этапы проверки и соответствует стандартам безопасности. Если продавец отказывается предоставить такие данные, это повод задуматься о его добросовестности".

Сертификация — не просто формальность. Это документальное подтверждение того, что товар не угрожает здоровью потребителей. В современных условиях жизни, когда на полках появляются новые продукты и заменители, сертификация становится необходимой мерой защиты. "Сертифицированный продукт — это ваше право на качественное питание, а проверить подлинность выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций о соответствии можно в Едином реестре Таможенного союза", — подытоживает Алибекова.

При покупке продуктов всегда помните: ваше здоровье в ваших руках! Обращайте внимание на состав, хранение и упаковку, не стесняйтесь задавать вопросы продавцу. Такой осознанный подход к продуктам питания — залог безопасности и уверенности в каждом продукте на вашем столе.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал, напоминает, что ответственность за здоровье потребителей лежит не только на государстве, общественных организациях и самих гражданах, но и производителях. Важно, чтобы маркировка была полной и информативной, соответствуя требованиям местного законодательства.


При возникновении вопросов по данному обзору, обращайтесь через Instagram OZPP.KZ, по телефону 87054222739, либо по телефону горячей линии Департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО 8 (7112) 500 044.

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