Сосиски и детское пюре из мяса птицы проверили специалисты на соответствие техническим регламентам

Во время мониторинга качества продуктов питания в рамках государственного заказа КЗПП общественники выявляют различные нарушения, связанные с маркировкой продукта, некачественным составом, сроками и условиями хранения товаров.

Проект, реализуемый ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей", является частью комплексных мер, направленных на защиту потребительского рынка и создание условий для честной конкуренции.

В целях защиты прав потребителей и обеспечения безопасности пищевых продуктов независимые эксперты в рамках государственного проекта провели исследование двух продуктов. Первым для проведения комплексного исследования к специалистам РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан на праве хозяйственного ведения попало изделие колбасное вареное категории "В", сосиски "С говядиной" (изготовитель АО "ОМПК", РФ). Сосиски массой 1 килограмм закупили в одном из магазинов Актюбинской области.

Фото: Жанны Биятан

Специалисты провели комплексное исследование продукта на соответствие техническим регламентам Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

В протоколе исследования пищевых продуктов №1091/502 от 4 ноября 2024 года отмечено, что на этикетке продукта было указано наименование, состав, условия хранения, местонахождение изготовителя, пищевая ценность, а также Единый знак обращения ЕАС на государственном и русском языках. Однако такие параметры, как объем, дата изготовления и срок годности были указаны только на русском языке. А между тем, в соответствии со статьей 25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная только на одном либо на иностранном языке, считается непредставленной.

"Ответственность согласно Кодексу Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" предусмотрена, в том числе, за нарушение требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов и технических регламентов. Кроме того, за выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, и за продажу товаров без документов, содержащих сведения о стране происхождения, об изготовителе, поставщике или продавце либо достоверную и достаточную информацию о товаре на казахском и русском языках", – отмечает Жанна Биятан, представитель ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

А частью 1 статьи 425 того же КоАП РК предусмотрено наказание за нарушение требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов и технических регламентов, не повлекших причинение вреда здоровью человека. По этой статье предусмотрен штраф от 30 до 1600 МРП в зависимости от субъекта предпринимательства.

Также специалисты провели молекулярно-генетические испытания продукта. Согласно протоколу №1091/738 от 5 ноября 2024 года, ГМО в образце не обнаружены.

Следующим продуктом в очереди на комлексное исследование стали "Гомогенизированные, стерилизованные консервы из мяса птицы "Пюре из цыпленка" под торговым знаком "Агуша" от российского изготовителя ОАО "Вимм-Билль-Данн". Шесть баночек детского питания по 80 грамм каждая были приобретены в супермаркете города Актобе. В филиале РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Актюбинской области их проверили на соответствие качеству и безопасности продукции техническим регламентам Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

"В протоколе исследования образцов пищевых продуктов РО-24-10495 №767 от 15 июля 2024 года указано, что имеется информация о составе пищевой продукции, количестве пищевой продукции, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя, рекомендациях и ограничениях по использованию, показателях пищевой ценности. Нанесен Единый знак обращения ЕАС. Однако маркировка на государственном и русском языках не совпадает. В образцах мышьяк и ртуть не обнаружены. В целом, на упаковке изготовителю необходимо указывать надпись "Детское питание", при этом размер шрифта должен быть не менее основного. Если используются заменители грудного молока, то должна присутствовать информация о преимуществах грудного вскармливания", – рассказала Жанна Биятан.

Фото: Жанны Биятан

Также в образцах детского питания не обнаружено содержание свинца и кадмия (Протокол исследования образцов пищевых продуктов РО-24-10509 №251 от 15 июля 2024 года).

Следующий протокол исследования образцов сельскохозяйственной продукции, воды, почвы, воздушной среды на определение остаточных количеств пестицидов (лаборатория высокотехнологических исследований) РО-24-10509 №130 от 15 июля 2024 года посвящен изучению на остаточное количество содержания пестицидов, физико-химический состав пестицидов, минеральных удобрений. Специалисты не обнаружили нарушений.

В рамках государственного заказа Комитета защиты прав потребителей МТИ РК, в тесном взаимодействии с общественными организациями по защите прав потребителей выявляются некачественные и небезопасные продукты питания.

И если вы столкнулись с нарушением ваших потребительских прав, можете обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по месту жительства, контакты – на сайте МТИ РК (Департамент торговли и защиты прав потребителей Актюбинской области. Телефон "горячей линии": 8(7132) 548 126).