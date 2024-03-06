Без обеда и диабета: чем пост полезен для здоровья

Пост – это практика, которая существует века и играет важную роль во многих религиях и культурах. Но практика не только духовная. Пост поможет защитить здоровье, включая нормализацию веса, контроль уровня сахара в крови, защиту от рака и другое, рассказал Zakon.kz эксперт Багай Назарбайулы

Есть много способов поститься, например, избегать всех или некоторых продуктов или напитков в течение определенного периода времени. Подробнее о них будет сказано ниже. Это не просто голодание – уменьшение потребления пищевого сырья для производства энергии, необходимой нашему организму.

Так вот, пост может быть полезным для здоровья! Очевидный пример – для нормализации веса. Не столь очевидный – для улучшения работы мозга. Но обо всем по порядку. Итак, что уже доказано наукой (но порой требуются дополнительные исследования)?

Пост снижает риск диабета 2-го типа

"Несколько исследований показали, что голодание может улучшить контроль сахара в крови, что полезно для людей с риском диабета. Уже через первые три дня поста было обнаружено снижение инсулинорезистентности. Это значит, что повысилась чувствительность организма к инсулину, что позволяет более эффективно транспортировать глюкозу из кровотока в клетки", – рассказывает старший преподаватель НИИ ПМ имени академика Е.Д. Даленова НАО "Международный университет Астана" Багай Назарбайулы.

В сочетании с потенциальными (подчеркиваем) эффектами голодания на снижение сахара в крови это помогает поддерживать стабильный его уровень, предотвращая резкое повышение и падение.

"Кроме того, есть еще один важный момент. Исследования, проведенные в последние годы, отмечают, что ограниченный по времени и объему прием пищи может снизить факторы риска, связанные с метаболическим синдромом. Это группа из пяти факторов риска, которые увеличивают вероятность диабета 2-го типа, но, кстати, также еще сердечных заболеваний и инсульта". Багай Назарбайулы

Но тут науке пока еще не все ясно. Исследования продолжаются.

Пост улучшает здоровье, борясь с воспалением

Вообще-то острое воспаление является естественным и даже полезным иммунным процессом. Оно помогает организму бороться с инфекциями, поднимая температуру тела. Расчет такой, что инфекции не выдержат. А человек выдержит, потому что является более продвинутым организмом. Но!

"Хроническое воспаление может серьезно повлиять на наше здоровье. Исследования показывают, что воспаление может быть вовлечено в развитие хронических состояний, таких как болезни сердца, рак и ревматоидный артрит". Багай Назарбайулы

Так вот, некоторые другие исследования дают основания думать, что пост может помочь снизить уровень воспаления и тем самым улучшить здоровье.

А именно, в их ходе было обнаружено, что непрерывный пост может значительно снизить уровень С-реактивного белка, который является признаком воспаления.

Здесь, пожалуй, самое время объяснить, что непрерывным постом называется такой, когда прием пищи частично или полностью ограничен от нескольких часов до нескольких дней, в то время как в другие дни обычная диета восстанавливается.

Существуют и другие виды поста, которые человек может выборочно соблюдать в соответствии со своими религиозными взглядами и образом жизни:

Водный пост: включает употребление только воды в течение определенного периода времени.

Соковый пост: это означает употребление только овощного или фруктового сока в течение определенного периода времени.

Частичный пост: некоторые продукты или напитки, такие как обработанные пищевые продукты или, например, продукты животного происхождения исключаются из рациона на определенный период времени.

Ограничение калорий: калории ограничены на несколько дней каждую неделю (характерный пример – постные дни).

Прерывистый пост можно разделить на подкатегории, такие как альтернативное дневное голодание, которое включает ежедневное питание, или ограничение по времени, которое требует ограничения приема пищи на несколько часов в день.

Экспериментируйте, если есть желание и индульгенция лечащего врача с различными типами, чтобы найти тот, который лучше всего подходит именно для вас.

Пост "воспитывает" сердце

Так вот, о вреде хронических воспалений. Есть данные, что непрерывный пост в течение 1 года настолько эффективно уменьшает разные воспаления, что снижает риск сердечных заболеваний по сравнению с контрольной группой.

Кроме того, голодание улучшает работу сердца за счет нормализации артериального давления, уровня триглицеридов и холестерина. Ну, то, что люди с избыточным весом, похудев, могут снизить общий уровень холестерина – это общее место. Однако ученые выяснили, что дневной пост может значительно снизить кровяное давление, а также уровень триглицеридов.

Так что слушайте свое сердце – не ешьте тот тортик. Торт уже не тот.

Пост улучшает работу мозга

Проводятся исследования того, как пост увеличивает выработку нервных клеток, которые помогают улучшить работу мозга, его когнитивные функции. Поскольку пост помогает снять воспаление, он также может помочь предотвратить нейродегенеративные расстройства.

"В частности, предполагается, что пост может защитить от таких состояний, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, и улучшить результаты". Багай Назарбайулы

Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы оценить влияние поста на функцию мозга у людей.

Пост помогает нормализовать вес

Но не только за счет ограничений в еде. Есть данные, что непрерывный пост более эффективен при похудении по сравнению с постоянным, но, так сказать, "неорганизованным" ограничением калорий. Да-да, это касается, например, "сгона" жира на животе.

Дело в том, что пост ускоряет метаболизм и помогает снизить массу тела и жировые отложения. Каким образом? При непрерывном посте увеличивается секреция гормона роста, который имеет решающее значение для обмена веществ и нормализации веса.

Гормон роста человека (HGH) является центральным белковым гормоном для многих аспектов нашего здоровья. Исследования показывают, что этот ключевой гормон участвует в метаболизме, контроле веса и росте мышц.

"И пост уровень HGH может повысить естественным образом. В одном исследовании было отмечено, что голодание в течение 37,5 часа может увеличить базальную концентрацию HGH в 10 раз". Багай Назарбайулы

Пост замедляет старение и продлевает жизнь

"Ученые проанализировали влияние периодического поста на кишечник человека и обнаружили, что голодание увеличивает разнообразие полезных бактерий в микробиоме кишечника, включая виды Кристенсенелл". Багай Назарбайулы

Это те, что как-то связаны с долголетием.

"Исследователи также отметили увеличение количества сиртуинов – белков, которые участвуют в регуляции метаболизма. И от них тоже зависит продолжительность жизни.

А в исследовании, опубликованном в American Cancer Society Journal, отмечается, что непрерывный пост в некоторых случаях может быть полезным для лечения и профилактики рака. У некоторых людей он может уменьшить рост опухолей и токсичность химиотерапии.

Впрочем, исследователи отмечают, что необходимы дополнительные высококачественные клинические испытания, и рекомендуют людям, лечащим рак, непрерывный пост в рамках клинических испытаний. При некоторых состояниях и типах рака это может иметь негативные последствия".

Пост и техника безопасности

Так вот, о негативных последствиях. Пост может вызвать побочные эффекты и вообще подходит не каждому.

Например, если у вас уже диабет (а не риск), голодание может вызвать резкое повышение и падение уровня сахара в крови, что опасно для жизни.

Да и вообще, если у вас есть какое-либо основное заболевание или вы планируете голодать более 24 часов, рекомендуется сначала поговорить с врачом.

Кроме того, поститься обычно не рекомендуется пожилым людям, подросткам, людям с недостаточным весом или людям с раком без медицинского наблюдения.

Если вы решите поститься, не забывайте хорошо гидратироваться (пейте) во время скудной фазы еды и пополнять свой рацион продуктами, богатыми питательными веществами, чтобы максимизировать потенциальную пользу для здоровья.

Кроме того, если вы голодаете в течение длительного периода времени, постарайтесь уменьшить интенсивную физическую активность и больше отдыхать.