С заботой о каждом потребителе: проверки безопасности молочной продукции в Казахстане

Здоровье нации начинается с качества продуктов на прилавках наших магазинов. Именно поэтому в Казахстане регулярно проводятся исследования продовольственных товаров для обеспечения их безопасности.

В рамках комплексной государственной программы, направленной на улучшение качества жизни граждан, в 2024 году был проведен масштабный анализ товаров, реализуемых в торговых сетях страны. Особое внимание уделяется продуктам питания, которые приобретаются ежедневно и входят в рацион большинства семей, например, молочной продукции. Согласно официальным статистическим данным, за последние годы уровень потребления молочных продуктов в Казахстане стабильно растет. Это показывает, насколько важна доступность качественной и безопасной продукции для всех потребителей.

С июня по октябрь активисты ОО "Мангистауское общество по защите прав потребителей" инициировали серию проверок с целью анализа соответствия продаваемых продуктов стандартам, установленным законодательством. Эта работа проводится по поручению главы государства, который отметил важность обеспечения безопасности продукции на рынке, повышения осведомленности населения о результатах проверок и улучшения стандартов защиты прав потребителей. Программа поддерживается государством, что позволяет привлекать к мониторингу аккредитованные лаборатории и распространять информацию о результатах через СМИ.

Фото: Жанны Биятан

Для получения наиболее объективных данных был выбран метод тайного покупателя. Это позволяет закупать продукты на общих условиях, чтобы они проходили все этапы, которым подвергаются товары, поступающие непосредственно на полки магазинов. Такая практика помогает проводить максимально честный анализ качества продукции, выявляя даже небольшие отклонения от норм. По результатам исследований составляется картина соответствия продукции установленным стандартам и требованиям.

Одним из продуктов, прошедших экспертизу, стала сметана "Село зеленое" с массовой долей жира 15%, произведенная Казанским молочным комбинатом. Образец этой продукции был приобретен активистами в одной из торговых сетей Уральска и направлен в аккредитованную лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по ЗКО. Лабораторное исследование проводилось с учетом всех требований и норм, установленных законодательством Казахстана для молочных продуктов.

В ходе исследования выяснилось, что на упаковке сметаны не было информации о наличии компонентов, произведенных с использованием генетически модифицированных организмов (ГМО), на основании данного факта утверждать, что продукт полностью безопасен, не приходится. Этот момент требует обратить внимание производителей и импортеров на необходимость соблюдения требований к маркировке. Ведь маркировка на упаковке — это гарантия того, что покупатель обладает всей необходимой информацией о продукте.

"Маркировка — это часть системы безопасности. Мы надеемся, что благодаря совместной работе государства и бизнеса вопрос соответствия стандартам и требованиям будет решаться более ответственно, — поясняет Алия Алибекова. — Эти требования направлены на защиту потребителей, чтобы каждый мог выбрать качественный продукт с учетом своих потребностей".

Итак, что дают такие проверки обычному потребителю? Прежде всего, уверенность в том, что он покупает безопасные продукты. Проверки, проводимые государством, помогают выявить слабые места в системе, предоставляя производителям и импортерам важные данные, чтобы они могли улучшить продукцию, которая будет соответствовать всем стандартам.

Алия Алибекова добавляет: "У всех нас — государства, общественныхорганизаций и бизнеса — общий интерес — это безопасность и благополучие населения. Работа по улучшению качества продуктов не только важна, но и реальна, если каждый будет осознавать свою роль в этом процессе".