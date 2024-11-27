Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"ЖБ" – новый сериал о темной стороне азартных игр и молодежной преступности

О темной стороне азартных игр и молодежной преступности, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 14:06 Фото: НТК
2 декабря на телеэкранах стартует новый казахстанский сериал "ЖБ", который обещает стать настоящим хитом среди любителей криминальных драм. Захватывающий сюжет, полный неожиданных поворотов, расскажет историю обычного студента, который оказался один на один перед соблазном легких денег.

Сериал "ЖБ" – динамичный проект – 12 серий, по 25 минут, где каждый эпизод держит зрителя в напряжении. Здесь есть все – любовная интрига, трагические ситуации, элементы детектива. Сериал снят на казахском и русском языках, что подчеркивает его локальную аутентичность и широкий охват аудитории.

О темной стороне азартных игр и молодежной преступности, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 14:06

Фото: НТК

Синопсис

Улан – студент Аграрного университета, по своей неопытности оказывается втянутым в сеть азартных игр и мошеннических схем. Главный герой становится частью криминального мира, пройдя сложный путь от отчаянных попыток поправить финансовые дела до сотрудничества с преступниками. То, что начиналось как небольшая услуга, оборачивается опасной игрой, в которой ставки выше, чем жизнь.

О темной стороне азартных игр и молодежной преступности, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 14:06

Фото: НТК

На фоне этой истории поднимаются острые социальные вопросы: почему молодежь все чаще становится жертвой игромании и мошенников, какова цена легких денег и где проходит грань между отчаянием и преступлением?

Над созданием сериала работали:

  • Генеральные продюсеры: Рустем Омаров, Саида Игенбек
  • Режиссер-постановщик: Фархат Кулбаев
  • Актерский состав: Дамир Амангельды, Чингиз Капин, Тимур Билялов, Ашим Ахметов, Карина Кудекова.
О темной стороне азартных игр и молодежной преступности, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 14:06

Фото: НТК

"ЖБ" – это не только захватывающий сериал, но и зеркало современной реальности. Это история о выборе, ответственности и последствиях, которая заставит каждого задуматься о том, какие решения мы принимаем под давлением обстоятельств.

Премьера сериала состоится 2 декабря на телеканале "НТК".

Читайте также

Вместе ради будущего
Charity ball: вместе ради будущего
МСБ, Казахстан
В Минфине рассказали предпринимателям Восточно-Казахстанской области о ключевых изменениях в госзакупках
Исполнение поручений Токаева: свыше 10 тысяч новых мест в общежитиях вводится в 2024 году
Исполнение поручений Токаева: свыше 10 тысяч новых мест в общежитиях вводится в 2024 году
Айсулу Омарова
2024 год Культура Телевидение Телесериалы Шоу-бизнес Казахская культура Казахстанский шоу-бизнес Сериалы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Молодая невеста 62-летнего Григория Лепса
Молодая невеста 62-летнего Григория Лепса пошутила над возлюбленным
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: