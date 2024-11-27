"ЖБ" – новый сериал о темной стороне азартных игр и молодежной преступности
Сериал "ЖБ" – динамичный проект – 12 серий, по 25 минут, где каждый эпизод держит зрителя в напряжении. Здесь есть все – любовная интрига, трагические ситуации, элементы детектива. Сериал снят на казахском и русском языках, что подчеркивает его локальную аутентичность и широкий охват аудитории.
Фото: НТК
Синопсис
Улан – студент Аграрного университета, по своей неопытности оказывается втянутым в сеть азартных игр и мошеннических схем. Главный герой становится частью криминального мира, пройдя сложный путь от отчаянных попыток поправить финансовые дела до сотрудничества с преступниками. То, что начиналось как небольшая услуга, оборачивается опасной игрой, в которой ставки выше, чем жизнь.
Фото: НТК
На фоне этой истории поднимаются острые социальные вопросы: почему молодежь все чаще становится жертвой игромании и мошенников, какова цена легких денег и где проходит грань между отчаянием и преступлением?
Над созданием сериала работали:
- Генеральные продюсеры: Рустем Омаров, Саида Игенбек
- Режиссер-постановщик: Фархат Кулбаев
- Актерский состав: Дамир Амангельды, Чингиз Капин, Тимур Билялов, Ашим Ахметов, Карина Кудекова.
Фото: НТК
"ЖБ" – это не только захватывающий сериал, но и зеркало современной реальности. Это история о выборе, ответственности и последствиях, которая заставит каждого задуматься о том, какие решения мы принимаем под давлением обстоятельств.
Премьера сериала состоится 2 декабря на телеканале "НТК".