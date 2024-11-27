"ЖБ" – новый сериал о темной стороне азартных игр и молодежной преступности

2 декабря на телеэкранах стартует новый казахстанский сериал "ЖБ", который обещает стать настоящим хитом среди любителей криминальных драм. Захватывающий сюжет, полный неожиданных поворотов, расскажет историю обычного студента, который оказался один на один перед соблазном легких денег.

Сериал "ЖБ" – динамичный проект – 12 серий, по 25 минут, где каждый эпизод держит зрителя в напряжении. Здесь есть все – любовная интрига, трагические ситуации, элементы детектива. Сериал снят на казахском и русском языках, что подчеркивает его локальную аутентичность и широкий охват аудитории.

Фото: НТК

Синопсис

Улан – студент Аграрного университета, по своей неопытности оказывается втянутым в сеть азартных игр и мошеннических схем. Главный герой становится частью криминального мира, пройдя сложный путь от отчаянных попыток поправить финансовые дела до сотрудничества с преступниками. То, что начиналось как небольшая услуга, оборачивается опасной игрой, в которой ставки выше, чем жизнь.

Фото: НТК

На фоне этой истории поднимаются острые социальные вопросы: почему молодежь все чаще становится жертвой игромании и мошенников, какова цена легких денег и где проходит грань между отчаянием и преступлением?

Над созданием сериала работали:

Генеральные продюсеры: Рустем Омаров, Саида Игенбек

Режиссер-постановщик: Фархат Кулбаев

Актерский состав: Дамир Амангельды, Чингиз Капин, Тимур Билялов, Ашим Ахметов, Карина Кудекова.

Фото: НТК

"ЖБ" – это не только захватывающий сериал, но и зеркало современной реальности. Это история о выборе, ответственности и последствиях, которая заставит каждого задуматься о том, какие решения мы принимаем под давлением обстоятельств.

Премьера сериала состоится 2 декабря на телеканале "НТК".