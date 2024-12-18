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Пресс-релизы

Глава Нацбанка объяснил, почему в Казахстане не живут, как в Арабских Эмиратах

Глава Нацбанка объяснил, почему Казахстан не живет как в Арабских Эмиратах, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 16:20 Фото: akorda.kz
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов объяснил, почему в стране не установят понятный всем фиксированный курс как, например, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Этим у главы Нацбанка поинтересовался журналист Арманжан Байтасов, так как в ОАЭ население практически не чувствует мировые потрясения и единственное, что беспокоит жителей, – меняется ли паритет между долларом и евро.

По словам Сулейменова, Арабские Эмираты – это исключение из правил. При этом в вопросе фиксации курса необходимо исходить из макроэкономических предпосылок.

"У них 3 млн граждан и более триллиона резервов, то есть они могут свой курс поддерживать сколько угодно долго. У них есть рабочие мигранты, но те люди, которые обладают всей полнотой социальных благ, будь то образование, медицина и так далее, их всего лишь 2-3 млн. Поэтому, разделив их колоссальные резервы на такое количество населения, они могут себе позволить этими резервами управлять и выравнивать курс", – пояснил глава казахстанского центробанка.

Кроме этого, по мнению Сулейменова, ОАЭ совершили значительный прогресс в диверсификации экономики. Сегодня Эмираты – это хаб по недвижимости, бизнесу, услугам и так далее.

"Сейчас от сырьевых циклов они зависят гораздо меньше и поэтому даже и не "жгут" особо свои резервы на то, чтобы поддерживать тот курс, который есть... Себестоимость (нефти. – Прим. ред.) у них там 7-10 долларов за баррель. У нас, к сожалению, во-первых, себестоимость (нефти. – Прим. ред.) другая. Во-вторых, мы очень далеко от рынков. Чтобы доставить до рынка надо еще добавить значительный процесс транспортных расходов. Поэтому маржинальность нашего нефтяного бизнеса и связанных с ним резервов гораздо ниже, и не позволяет нам фиксировать курс", – сказал он.

Глава Нацбанка добавил, что фиксация курса – это видимость стабильности. Потому как невозможно фиксировать курс, не тратя при этом резервы.

Так, например, по его словам, в 2014-2015 годах, когда курс держался на нерыночном уровне, использовались резервы. На тот момент было потрачено более 30 млрд долларов из Национального фонда и золотовалютных резервов. Средства не удалось вернуть. При этом девальвация все равно произошла – с курса 150 тенге за доллар до 360-380 тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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