#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Пресс-релизы

Серебряный призер Олимпиады Нариман Курбанов провел мастер-класс для военнослужащих

Нариман Курбанов, военнослужащие, мастер-класс, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 17:51 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК Нариман Курбанов посетил воинские части 78460 и 97617 Сил воздушной обороны, сообщает Zakon.kz.

Нариман Курбанов ознакомился со спецификой службы, социально-бытовыми условиями, созданными для солдат в воинских частях. Особый интерес он проявил к организации их физической подготовки.

Нариман Курбанов, военные, мастер-класс, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 17:51

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Титулованный спортсмен провел для военнослужащих мастер-класс по упражнениям на спортивном коне. Нариман Курбанов продемонстрировал уникальные приемы, позволившие ему добиться оглушительного успеха на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Солдаты с большим интересом наблюдали за показательной программой гимнаста, добившегося выдающегося результата благодаря многолетним тренировкам.

Нариман Курбанов, военные, мастер-класс, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 17:51

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Армейский спортсмен отметил большое значение воинской дисциплины в формировании бойцовского духа военнослужащих, добавив, что физическая подготовка – это важная составляющая высокой боеготовности.

В ходе дружеской беседы солдаты узнали о том, как строилась спортивная карьера Наримана Курбанова, о ходе подготовки к Играм четырехлетия и личных впечатлениях о них.

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
KPMG с партнерами успешно провела семинар по климатическим рискам и финансированию
Пресс-релизы
13:00, 30 декабря 2024
KPMG с партнерами успешно провела семинар по климатическим рискам и финансированию
В Астане представили ИИ-решения для экономики Казахстана
Пресс-релизы
11:49, 30 декабря 2024
В Астане представили ИИ-решения для экономики Казахстана
KPMG совместно с партнерами проводит семинары по зеленому финансированию и ESG-рискам
Пресс-релизы
14:34, 25 декабря 2024
KPMG совместно с партнерами проводит семинары по зеленому финансированию и ESG-рискам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: