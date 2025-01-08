Серебряный призер Олимпиады Нариман Курбанов провел мастер-класс для военнослужащих
Нариман Курбанов ознакомился со спецификой службы, социально-бытовыми условиями, созданными для солдат в воинских частях. Особый интерес он проявил к организации их физической подготовки.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Титулованный спортсмен провел для военнослужащих мастер-класс по упражнениям на спортивном коне. Нариман Курбанов продемонстрировал уникальные приемы, позволившие ему добиться оглушительного успеха на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Солдаты с большим интересом наблюдали за показательной программой гимнаста, добившегося выдающегося результата благодаря многолетним тренировкам.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Армейский спортсмен отметил большое значение воинской дисциплины в формировании бойцовского духа военнослужащих, добавив, что физическая подготовка – это важная составляющая высокой боеготовности.
В ходе дружеской беседы солдаты узнали о том, как строилась спортивная карьера Наримана Курбанова, о ходе подготовки к Играм четырехлетия и личных впечатлениях о них.