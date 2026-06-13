"Балапаным": олимпийский призер Нариман Курбанов показал новорожденную дочь

Известные казахстанские гимнасты Нариман Курбанов и Аида Бауыржанова впервые стали родителями. В звездной спортивной семье родилась дочь, передает Zakon.kz.

Радостной новостью титулованные спортсмены поделились в социальных сетях. Казахстанский гимнаст, серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже Нариман Курбанов опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию с новорожденной дочкой.

По нежному снимку сразу стало понятно, что в семье появилась маленькая принцесса.

"Балапаным", – коротко и нежно подписал снимок 13 июня 2026 года прославленный атлет.

Супруги-спортсмены пока не стали делиться с подписчиками тем, какое именно имя выбрали для малышки.

Тем временем в комментариях под постом развернулась волна поздравлений от многочисленных знакомых и друзей звездной пары.

Сладкая!

Пусть растет здоровым.

Папина доча!

Поздравляем.

В сентябре 2024 года призер Олимпиады Нариман Курбанов сдержал слово и поделился кадрами со свадьбы.