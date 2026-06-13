"Балапаным": олимпийский призер Нариман Курбанов показал новорожденную дочь
Фото: instagram.com/aida_bauyrzhanova
Известные казахстанские гимнасты Нариман Курбанов и Аида Бауыржанова впервые стали родителями. В звездной спортивной семье родилась дочь, передает Zakon.kz.
Радостной новостью титулованные спортсмены поделились в социальных сетях. Казахстанский гимнаст, серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже Нариман Курбанов опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию с новорожденной дочкой.
По нежному снимку сразу стало понятно, что в семье появилась маленькая принцесса.
"Балапаным", – коротко и нежно подписал снимок 13 июня 2026 года прославленный атлет.
Супруги-спортсмены пока не стали делиться с подписчиками тем, какое именно имя выбрали для малышки.
Тем временем в комментариях под постом развернулась волна поздравлений от многочисленных знакомых и друзей звездной пары.
- Сладкая!
- Пусть растет здоровым.
- Папина доча!
- Поздравляем.
В сентябре 2024 года призер Олимпиады Нариман Курбанов сдержал слово и поделился кадрами со свадьбы.
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