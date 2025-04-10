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Пресс-релизы

В Алматы молодежь привлекают к созданию новых путей для борьбы с коррупцией

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 20:00 Фото: Антикоррупционная служба РК
В преддверии Дня работников науки 10 апреля в Алматы состоялся коллоквиум на тему: "Молодежь и закон: права, ответственность и антикоррупционные вызовы". Мероприятие организовано в рамках проекта "Антикоррупционное волонтерство", сообщает Zakon.kz.

Инициаторами события стали Антикоррупционная служба города Алматы и Институт Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая, Комиссия по правам человека при президенте РК при активной поддержке научного сообщества, преподавателей и студентов, волонтеров-юристов.

Целью коллоквиума стало развитие антикоррупционной культуры среди молодежи, вовлечение научной общественности в выработку новых идей и путей решения вопросов по противодействию коррупции и их минимизации, а также укрепление взаимодействия между государственными органами и образовательными учреждениями.

Фото: Антикоррупционная служба РК

В мероприятии приняли участие: Рогов Игорь – председатель Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан (онлайн-включение); Рахимов Арман – руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Алматы; Сабитова Айнур – директор Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая, член Национального курултая, член общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции, а также научные руководители , эксперты и студенты вузов города Алматы.

Фото: Антикоррупционная служба РК

В рамках панельных сессий были представлены научные проекты и исследования студентов-волонтеров, направленные на противодействие коррупции, популяризацию принципов добропорядочности, правовой грамотности и развитие антикоррупционного иммунитета среди молодежи.

Фото: Антикоррупционная служба РК

По итогам мероприятия преподаватели и студенты, активно участвующие в подготовке научно-практических материалов по вопросам противодействия коррупции, формирования антикоррупционной культуры и повышения правовой осведомленности, были награждены сертификатами. Эти материалы, разработанные в ходе коллоквиума, послужат основой для дальнейших исследований и практических инициатив в сфере формирования этических стандартов в государственной и общественной сферах.

Проведенное сегодня мероприятие с участием молодежи и волонтеров стало важным шагом в направлении реализации задач, обозначенных в Концепции по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025-2030 годы, которая была принята постановлением правительства Республики Казахстан от 1 апреля 2025 г.

Фото: Антикоррупционная служба РК

Коллоквиум стал важной платформой для обсуждения актуальных вызовов и поиска совместных решений в рамках Антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы. Его результаты будут способствовать усилению взаимодействия между образовательными учреждениями и государственными структурами в сфере борьбы с коррупцией, а также в подготовке высококвалифицированных специалистов, способных эффективно работать на благо общества.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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