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Пресс-релизы

В Алматы проходят два ОПМ: полиция провела единый развод комплексных сил

В Алматы прошел единый развод комплексных сил, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 12:41 Фото: ДП Алматы
В рамках республиканских оперативно-профилактических мероприятий "Безопасная дорога" и "Подросток" в Департаменте полиции города Алматы прошел единый развод комплексных сил, задействованных в обеспечении правопорядка, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло под руководством начальника ДП, генерал-майора полиции Арыстангани Заппарова.

Собравшимся сотрудникам напомнили ключевые задачи, поставленные главой государства в рамках принципа "Закон и порядок", а также министром внутренних дел в рамках Года профилактики.

Особое внимание уделено вопросам предупреждения дорожно-транспортных происшествий, недопущения подростковой преступности, а также укреплению общественной безопасности в целом.

"Полиция Алматы действует в соответствии с приоритетами, обозначенными президентом. Закон и порядок – основа нашей работы. Мы обязаны оперативно и профессионально реагировать на вызовы времени. Каждый сотрудник полиции несет персональную ответственность за безопасность граждан. И сегодня я благодарю тех, кто добросовестно исполняет свой служебный долг", – подчеркнул в своем обращении Заппаров.

В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников патрульной полиции и других служб, которые ежедневно обеспечивают правопорядок на улицах мегаполиса.

"Проведение единого развода продемонстрировало сплоченность и готовность личного состава к выполнению поставленных задач, а также стало важной частью комплексной профилактической работы органов внутренних дел", – отметили в пресс-службе ДП города.

Ранее в Департаменте полиции Алматы предупреждали водителей о старте республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога", в рамках которого сотрудники полиции проведут рейды на улицах, дорогах и прилегающих территориях южной столицы.

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Айсулу Омарова
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