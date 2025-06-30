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Пресс-релизы

В Узбекистане откроется первый полностью бесплатный диагностический центр

В Узбекистане откроется первый полностью бесплатный диагностический центр, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 17:52 Фото: AKFA Group
17 июня 2025 года в Ташкенте официально представили новый масштабный проект в области здравоохранения – AKFA Medline Social. Это первый в Узбекистане частный медицинский стартап, предоставляющий в бесплатную первичную медицинскую помощь и диагностику.

Инициатором выступила AKFA Group совместно с Central Asian University и университетской клиникой AKFA Medline University Hospital.

Центр будет расположен на территории жилого комплекса Alfraganus (город Ташкент) и станет современным медицинским хабом, охватывающим более 36 направлений – от общей терапии до кардиологии, лабораторных анализов и радиологических исследований.

Фото: AKFA Group

Данная инициатива реализуется в соответствии с государственной политикой в области здравоохранения и станет важным дополнением к существующей системе медицинского обслуживания населения.

Фото: AKFA Group

На площади 35 300 кв. м центр сможет принимать до 3000 пациентов в день и до полумиллиона человек в год. Все услуги – абсолютно бесплатны, без очередей и с использованием современных цифровых технологий.

Фото: AKFA Group

По словам основателя AKFA Group Джахонгира Артыкходжаева, проект строится на принципах дисциплины, лидерства, уважения и ответственности перед обществом:

"Мы делаем это так, как если бы помогали себе и своим близким".

Проект вдохновлен международными стандартами, в частности, Cleveland Clinic, и предлагает новый подход к медобслуживанию – не как в обычной больнице, а в комфортном и технологичном пространстве: навигация, электронные терминалы, уютная атмосфера и полная автоматизация процессов – от записи до получения результатов.

Фото: AKFA Group

Ректор Central Asian University Камран Гуламов отметил, что до 75% всех случаев можно эффективно лечить на уровне первичной помощи, и цель проекта – сделать такие услуги доступными для всех, особенно в части профилактики и раннего выявления заболеваний.

Директор университетской клиники Азимжон Турсункулов подчеркнул, что при высоком потоке пациентов в центре будет сохраняться комфорт, качество и отсутствие очередей, благодаря внедрению международных стандартов и эффективной системе организации.

Строительство центра будет завершено в летом 2026 года, после чего AKFA Medline Social начнет прием пациентов. Финансирование проекта полностью осуществляется за счет средств AKFA Group.

Фото: AKFA Group

Сейчас открыт набор сотрудников. Все желающие могут подать заявку через:

Прием заявок открыт до 31 мая 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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