В Китае откроется первый в мире полностью роботизированный отель на искусственном острове

Первый отель, управляемый роботами, откроет свои двери для публики в 2027 году. Это произойдет в Китае – на искусственном острове, построенном для проекта "Шэньчжэнь-Чжуншаньский мост", сообщает Zakon.kz.

Как пишет New Atlas, компания Pudu Robotics объявила о создании первого "полноценного роботизированного отеля" на Западном искусственном острове, соединяющем амбициозный мост и тоннель, известный как Шэньчжэнь-Чжуншаньский мост (ShenZhong Link) в провинции Гуандун в дельте Жемчужной реки.

Роботы в этом отеле будут выполнять все функции в сфере гостеприимства, включая работу на ресепшене, обслуживание номеров, уборку, приготовление пищи и обслуживание гостей.

Компания Pudu Robotics из Шэньчжэня уже использовала свои машины в различных сферах розничной торговли, общественного питания и уборки, но в рамках нового проекта роботы будут управлять всей работой отеля.

Ввод отеля в эксплуатацию будет поэтапным, первый пробный запуск запланирован на конец 2026 года, когда несколько номеров и услуги, предоставляемые роботами, будут доступны для широкой публики. Первые посетители смогут оценить услуги встречи и регистрации, выполняемые роботами, а также автономную доставку еды в номер.

Роботы для доставки еды в номера уже стали обычным явлением в отелях крупных городов Китая, включая расположенный неподалеку технологический центр Шэньчжэнь.

В шанхайском аэропорту Шангри-Ла Хунцяо недавно запустили человекоподобного робота XMAN-R1 на стойке регистрации, а другие роботы занимаются доставкой еды в номера, багажом и уборкой.

Новый островной отель – это не просто "умное" пространство с роботами, помогающими персоналу на всей территории. Он будет спроектирован как полностью функциональная и взаимосвязанная роботизированная "сервисная экосистема", управляемая исключительно аппаратным и программным обеспечением Pudu.

В числе персонала робот FlashBot от Pudu будет управлять интеллектуальной системой торговых автоматов, где гости смогут заказывать напитки с доставкой через смартфон, робот PUDU T300 будет доставлять багаж из фойе в номера отеля, а роботы-уборщики PUDU CC1 Pro и PUDU MT1 будут выполнять грязную работу, используя технологию обнаружения мусора на основе искусственного интеллекта.

В отеле планируется разместить 44 номера высокого класса, ресторан, тренажерный зал и другие помещения для гостей. Все они будут объединены замкнутой интеллектуальной системой обслуживания, обеспечивающей согласованную работу всех аспектов сервиса – от регистрации заезда до уборки.

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