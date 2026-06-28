#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Туризм

В Китае откроется первый в мире полностью роботизированный отель на искусственном острове

Остров, роботизированный отель, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 06:15 Фото: Правительство Чжуншаня
Первый отель, управляемый роботами, откроет свои двери для публики в 2027 году. Это произойдет в Китае – на искусственном острове, построенном для проекта "Шэньчжэнь-Чжуншаньский мост", сообщает Zakon.kz.

Как пишет New Atlas, компания Pudu Robotics объявила о создании первого "полноценного роботизированного отеля" на Западном искусственном острове, соединяющем амбициозный мост и тоннель, известный как Шэньчжэнь-Чжуншаньский мост (ShenZhong Link) в провинции Гуандун в дельте Жемчужной реки.

Роботы в этом отеле будут выполнять все функции в сфере гостеприимства, включая работу на ресепшене, обслуживание номеров, уборку, приготовление пищи и обслуживание гостей.

Компания Pudu Robotics из Шэньчжэня уже использовала свои машины в различных сферах розничной торговли, общественного питания и уборки, но в рамках нового проекта роботы будут управлять всей работой отеля.

Ввод отеля в эксплуатацию будет поэтапным, первый пробный запуск запланирован на конец 2026 года, когда несколько номеров и услуги, предоставляемые роботами, будут доступны для широкой публики. Первые посетители смогут оценить услуги встречи и регистрации, выполняемые роботами, а также автономную доставку еды в номер.

Роботы для доставки еды в номера уже стали обычным явлением в отелях крупных городов Китая, включая расположенный неподалеку технологический центр Шэньчжэнь.

В шанхайском аэропорту Шангри-Ла Хунцяо недавно запустили человекоподобного робота XMAN-R1 на стойке регистрации, а другие роботы занимаются доставкой еды в номера, багажом и уборкой.

Новый островной отель – это не просто "умное" пространство с роботами, помогающими персоналу на всей территории. Он будет спроектирован как полностью функциональная и взаимосвязанная роботизированная "сервисная экосистема", управляемая исключительно аппаратным и программным обеспечением Pudu.

В числе персонала робот FlashBot от Pudu будет управлять интеллектуальной системой торговых автоматов, где гости смогут заказывать напитки с доставкой через смартфон, робот PUDU T300 будет доставлять багаж из фойе в номера отеля, а роботы-уборщики PUDU CC1 Pro и PUDU MT1 будут выполнять грязную работу, используя технологию обнаружения мусора на основе искусственного интеллекта.

В отеле планируется разместить 44 номера высокого класса, ресторан, тренажерный зал и другие помещения для гостей. Все они будут объединены замкнутой интеллектуальной системой обслуживания, обеспечивающей согласованную работу всех аспектов сервиса – от регистрации заезда до уборки.

Ранее мы писали о том, что спутники запечатлели в Китае гигантское изображение размером с город, созданное из солнечных панелей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Здание, город, небо
02:30, 19 сентября 2025
В Дубае построили самый высокий в мире отель
В Дубае возобновили работы по строительству огромного искусственного острова
03:58, 05 февраля 2025
В Дубае возобновили работы по строительству гигантского искусственного острова
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с ИИ
21:01, 03 февраля 2024
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с ИИ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
WBA официально лишила Джервонту Дэвиса титула чемпиона мира в лёгком весе
00:53, 28 июня 2026
WBA официально лишила Джервонту Дэвиса титула чемпиона мира в лёгком весе
Казахстанец Вадим Яковлев отметился ассистом в матче против чемпиона Беларуси
00:36, 28 июня 2026
Казахстанец Вадим Яковлев отметился ассистом в матче против чемпиона Беларуси
Физиев нокаутировал Торреса, а &quot;Шара Буллет&quot; одолел Перейру на турнире UFC в Баку
00:03, 28 июня 2026
Физиев нокаутировал Торреса, а "Шара Буллет" одолел Перейру на турнире UFC в Баку
&quot;В Казахстане я никому не нужен&quot;: Кукушкин высказался об открытии своей академии в Испании
23:44, 27 июня 2026
"В Казахстане я никому не нужен": Кукушкин высказался об открытии своей академии в Испании
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: