Конь на высоте 2260 метров: Казахстан запускает шахматный марафон

Утро 20 июля в Алматы началось с... шахматного хода на высоте 2260 метров над уровнем моря. На популярном горнолыжном курорте Шымбулак прошла необычная церемония: там открыли арт-объект в виде шахматного коня – символ предстоящего чемпионата мира среди кадетов, сообщает Zakon.kz.

В жаркий летний день, когда в городе температура приближалась к +36, а на курорте держалось комфортное +23, на Шымбулак поднялись дети, тренеры, родители и организаторы, чтобы отметить Международный день шахмат – и одновременно запустить подготовку к крупнейшему мировому событию – Чемпионату мира по шахматам среди кадетов U8–U12, который пройдет в Алматы с 19 по 30 сентября 2025 года.

Фото: Kazchess

Участников встречала стальная инсталляция – шахматный конь в стилистике популярной игры Minecraft. Пиксельная геометрия, ручная сварка, строгий серый и зеленый металл – арт-объект сразу стал визуальным центром и идеей будущего: соединение шахматной традиции с цифровой эстетикой нового поколения. До открытия чемпионата фигура останется на курорте, и, как сообщили организаторы, юные участники смогут оставить на ней цветные отпечатки ладоней в знак своей причастности к событию.

Церемонию открытия провел президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов. Вместе с директором Шымбулака Ринатом Абдрахмановым они перерезали ленту и открыли символ чемпионата.

"Мы хотим, чтобы шахматы в Казахстане выходили за пределы залов – чтобы они стали частью повседневной жизни, городской среды, туристических маршрутов. Это не только спорт, это культура мышления. В сентябре Алматы примет чемпионат мира – событие высшего уровня. И мы готовы к нему", – сказал Тимур Турлов.

Фото: Kazchess

Сегодня – блиц, в сентябре – мировая арена

После торжественной части состоялся блиц-турнир для детей, а затем – сеанс одновременной игры на свежем воздухе, который провела Елназ Калиахмет, чемпионка мира среди юниоров и участница национальной сборной. Ее игра против нескольких десятков юных соперников стала центральным моментом праздника.

Интерес к празднику на Шымбулаке оказался выше ожиданий: по словам организаторов, на участие подали заявки 160 детей, но формат позволил принять лишь 50 – именно столько поместилось в игровой зоне на открытом воздухе.



Главной новостью дня стало официальное подтверждение: чемпионат мира среди кадетов (возрастные категории U8, U10 и U12) пройдет в Алматы с 19 по 30 сентября 2025 года. Местом проведения станет Дворец спорта имени Балуана Шолака, а ожидаемое число участников превысит 700 детей из более чем 70 стран.

Фото: Kazchess

160 медалей: что стоит за успехом шахмат в Казахстане?

Сборная Казахстана выставит на турнир сильнейший состав: в него войдут призеры национального первенства, игроки с высокими рейтингами, а также представители регионов. Организаторы не скрывают амбиций – и есть причины: в 2024 году, на аналогичном чемпионате в итальянском Монтесильвано, казахстанские шахматисты завоевали два золота (Аланна Бериккызы – G10, Марк Смирнов – O12) и серебро (Ханзада Аманжол – G12), заняв первое место в общем медальном зачете, – рассказала исполнительный директор KazChess Гульмира Даулетова.

"Это исторический момент. Мы выиграли право на проведение турнира у таких стран, как Испания и Турция. Почему? Потому что мы показали концепцию: чемпионат должен стать праздником мышления. Помимо партий, мы готовим экскурсии, активности, конкурсы, футбол, теннис. Это будет интеллектуальный фестиваль, а не просто спортивное состязание". Гульмира Даулетова

Фото: Kazchess

В своей речи Гульмира Даулетова привела и конкретные цифры:

"Этот год мы объявили Годом детских шахмат. Федерация ежегодно выделяет 460 миллионов тенге на поддержку молодых игроков. У нас действует система стипендий – 30 миллионов тенге за золото, 15 миллионов за серебро и 5 миллионов за бронзу. Мы не просто готовим чемпионов, мы создаем для них полноценную среду: тренеры, поездки, онлайн-курсы, книги. Это дает результат". Гульмира Даулетова

По ее словам, в 2024 году казахстанская шахматная федерация завоевала 160 медалей – больше, чем любое другое спортивное объединение страны. А в 2024 году взрослая сборная SUChess впервые в истории заняла второе место на командном чемпионате мира в Лондоне, уступив лишь сборной Китая.

В ближайшие месяцы Kazakhstan Chess Federation продолжит подготовку к чемпионату, а арт-объект на Шымбулаке станет постоянным напоминанием: в Алматы ждут юных интеллектуалов со всего мира.

Фото: Kazchess

Справка

Всемирный день шахмат (World Chess Day) ежегодно отмечается 20 июля. Эта дата выбрана в честь основания Международной шахматной федерации (FIDE) – она была создана в Париже 20 июля 1924 года. С 1966 года праздник отмечается по инициативе FIDE, а в 2019 году ООН официально провозгласила 20 июля Всемирным днем шахмат. Объявляя этот день, ООН подчеркнула значительный вклад Международной шахматной федерации (FIDE) в развитие сотрудничества между странами посредством шахмат и в формирование атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами. Шахматы признаны одной из древнейших интеллектуальных и культурных игр, которые сочетают элементы спорта, науки и искусства. Эта дисциплина отличается доступностью и инклюзивностью: играть в шахматы можно в любом месте и возрасте, независимо от языка, пола, физических возможностей или социального статуса. Игра объединяет людей по всему миру, способствует честной игре, уважению и открытости к многообразию, – сказано в заявлении ООН.

Чемпионат мира среди кадетов проводится под эгидой FIDE с 1977 года и включает три возрастные категории – до 8, 10 и 12 лет. Турнир рассматривается как стартовая площадка для будущих гроссмейстеров и звезд шахмат. Игры проходят по швейцарской системе, победители определяются по количеству набранных очков. Казахстан проводит турнир такого уровня впервые.

Ранее Алматы уже принимал крупные шахматные события: в 2022 году – чемпионат мира по рапиду и блицу, а в 2024 году – юношеский чемпионат Азии. В обоих случаях FIDE высоко оценило организационный уровень. Чемпионат–2025 станет логичным продолжением этой траектории и еще одним шагом к превращению Казахстана в шахматную столицу Центральной Азии.