Россотрудничество поддержало запуск инклюзивного таксопарка в ЗКО

11 июня, в преддверии Дня России, в Уральске предпринимателю передали два автомобиля LADA Granta для запуска проекта социального такси, сообщает Zakon.kz.

Автомобили предоставлены инклюзивному предпринимателю для практической реализации инициативы по трудоустройству водителей с нарушением слуха.

Передача состоялась при содействии Россотрудничества и АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" (ЦМВС, г. Москва), при участии Генерального консула Российской Федерации в Уральске.

Проект направлен на создание социально ориентированного таксопарка в Западно-Казахстанской области. Его ключевая задача – создать устойчивые рабочие места для водителей с нарушением слуха, обеспечить им стабильный доход, профессиональную занятость и условия для полноценного участия в экономической и общественной жизни.

"Поддержка инклюзивного предпринимательства – одно из перспективных направлений гуманитарного сотрудничества России и Казахстана. Мы видим, как социально-ориентированные проекты меняют жизнь людей, и намерены системно поддерживать подобные инициативы на практике. Это не разовая помощь, а планомерное содействие устойчивому развитию, вклад в создание условий и возможностей для тех, кто в них нуждается. Россию и Казахстан связывают многолетняя дружба и добрососедство – поэтому подобные проекты Россотрудничества призваны содержательно наполнять наши отношения в социально-гуманитарной сфере. Мы будем продолжать работу по данному направлению". Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка

Инициатива по созданию инклюзивного таксопарка объединяет несколько задач: поддержку людей с ограниченными возможностями, развитие ответственного предпринимательства и формирование устойчивой модели занятости. Для водителей с нарушением слуха участие в проекте означает возможность профессиональной реализации, а для региона – появление практики, которую в перспективе можно масштабировать.

Передача автомобилей создает основу для запуска пилотной модели проекта. На первом этапе будет отработана практическая эксплуатация машин, настроены рабочие протоколы и коммуникационные процессы с учетом участия водителей с нарушением слуха, а также проведена оценка качества, безопасности сервиса и эффективности выбранной модели занятости.

При успешной реализации пилот может быть масштабирован за счет расширения автопарка, приобретения дополнительных автомобилей и создания новых рабочих мест для водителей с нарушением слуха. Такой формат позволяет рассматривать инициативу не как разовую благотворительную помощь, а как долгосрочный механизм социальной и экономической поддержки.

По словам руководителя предприятия Адилета Амирова, это огромный практический шаг, реально отражающий политику добрососедства между Казахстаном и Россией, которую провозглашают руководители наших стран.

"Особенно радует, что поддержка выражена в материальном воплощении и является не той благотворительностью, которая исчерпается и все, а такой, что поможет полноценно жить и зарабатывать людям с ограниченными возможностями. Огромная благодарность Россотрудничеству и ЦМВС за этот проект". Адилет Амиров

Проект стал конкретным примером гуманитарной поддержки, направленной на создание рабочих мест, поддержку инклюзивного предпринимательства и укрепление гуманитарных связей между Россией и Казахстаном.