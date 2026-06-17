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Пресс-релизы

В Казахстане запускают республиканский конкурс городской прозы "Қала хикаялары"

перо, бумага, тетрадь, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 12:52 Фото: pexels
Министерство культуры и информации Казахстана запускает новый республиканский литературный конкурс произведений в жанре городской прозы "Қала хикаялары", сообщает Zakon.kz.

Конкурс будет направлен на выявление и поддержку новых авторов, создающих произведения о жизни современных городов Казахстана.

Участникам предлагается через художественную литературу раскрыть темы урбанистической культуры, судьбы человека в городском пространстве, общественных преобразований, а также взаимосвязи национальной идентичности и современных ценностей.

Принять участие в конкурсе могут граждане Казахстана.

"К рассмотрению принимаются ранее нигде не опубликованные романы на тему городской прозы объемом не менее 10 авторских листов (один авторский лист составляет 40 тысяч печатных знаков). От одного участника допускается подача только одного произведения".Пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Астана, тетрадь, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 12:52

Фото: gov.kz

Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут известные писатели и общественные деятели. Решение будет приниматься путем открытого голосования.

По итогам конкурса авторы лучших произведений будут награждены денежными премиями и дипломами.

Кроме того, произведения, занявшие призовые места, будут изданы и направлены в библиотеки страны общим тиражом 15 тысяч экземпляров.

Согласно положению конкурса, предусмотрены следующие премии:

  • I место – 75 тысяч долларов;
  • II место – 50 тысяч долларов;
  • III место – 30 тысяч долларов;
  • Гран-при – 100 тысяч долларов.

Прием конкурсных работ будет осуществляться с сентября по декабрь 2026 года по адресу: Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8, 14-й подъезд, Министерство культуры и информации РК.

Дополнительную информацию об условиях участия можно получить по номерам: +7 (7172) 74 04 07, +7 (7172) 74 04 08.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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