Крупный пожар на строительном рынке в Актобе удалось локализовать

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

На пульт "101" поступило сообщение о том, что горят складские помещения на территории строительного рынка "Жигер" в районе Астана города Актобе. Выяснилось, что на складах хранятся стройматериалы, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Для ликвидации пожара задействовали оперативно-спасательный отряд ДЧС, специалистов Центра медицины катастроф, военнослужащих, а также работников акимата, полицейских и бригады скорой помощи. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС РК 30 июля 2026 года. "Создан оперативный штаб, пожарные принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания, не допуская распространения огня на соседние объекты. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания. Склад выполнен из металлических конструкций, обшит профилированным листом, кровля смонтирована по деревянной обрешетке", – прокомментировали в МЧС РК. Распространение огня остановили, ситуацию взяли под контроль, отметили спасатели.

Ранее полностью потушили лесной пожар в "Семей орманы".

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