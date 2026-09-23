Прокуратура Алматы выявила нарушения при подключении объектов бизнеса к инженерным сетям

Прокуратурой города Алматы проведен анализ состояния законности при оказании субъектами естественных монополий регулируемых услуг субъектам предпринимательства, в том числе инвесторам, при подключении объектов к инженерным сетям, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что отдельными субъектами естественных монополий не обеспечивалось надлежащее размещение и своевременная актуализация сведений в Автоматизированной информационной системе "Государственный градостроительный кадастр".

"В результате субъекты бизнеса и инвесторы были фактически лишены возможности своевременно получать достоверную информацию о наличии свободных мощностей и технической возможности подключения объектов к инженерной инфраструктуре", – говорится в сообщении прокуратуры Алматы.

Такая практика, отметили в надзорном органе, не соответствует требованиям законодательства и нарушает принципы открытости и доступности регулируемых услуг, а также ограничивает доступ потребителей к необходимой информации.





"По результатам надзора виновные лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 4,7 млн тенге. Соответствующие сведения о наличии и доступности инженерных мощностей внесены в информационную систему". прокуратура Алматы

Прокуратура города Алматы продолжает работу по обеспечению законности в сфере оказания регулируемых услуг и защите прав субъектов предпринимательства и инвесторов.