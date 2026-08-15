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События

30 монополистов оштрафовали за создание барьеров для бизнеса в Алматинской области

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 11:55 Фото: pixabay
В регионе 30 субъектов естественных монополий привлекли к административной ответственности за создание барьеров для предпринимателей и инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Проверка, проведенная прокуратурой совместно с Комитетом по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры, выявила нарушения при оказании услуг бизнесу.

В частности, обращения предпринимателей рассматривались несвоевременно, фиксировались необоснованные отказы в выдаче технических условий на подключение к инженерным сетям и случаи сокрытия информации о наличии свободных мощностей.

По актам прокурорского реагирования 30 субъектов естественных монополий привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 23 млн тенге.

В прокуратуре добавили, что инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами, могут обратиться по телефону +7 708 525 50 81 или в Call-центр 115.

Ранее хорошей новостью для представителей креативной индустрии поделились в МКИ.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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