30 монополистов оштрафовали за создание барьеров для бизнеса в Алматинской области

В регионе 30 субъектов естественных монополий привлекли к административной ответственности за создание барьеров для предпринимателей и инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Проверка, проведенная прокуратурой совместно с Комитетом по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры, выявила нарушения при оказании услуг бизнесу.

В частности, обращения предпринимателей рассматривались несвоевременно, фиксировались необоснованные отказы в выдаче технических условий на подключение к инженерным сетям и случаи сокрытия информации о наличии свободных мощностей.

По актам прокурорского реагирования 30 субъектов естественных монополий привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 23 млн тенге.

В прокуратуре добавили, что инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами, могут обратиться по телефону +7 708 525 50 81 или в Call-центр 115.

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