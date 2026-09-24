Стали известны имена погибших военнослужащих в Мангистау
Список опубликовала Lada.kz.
В ходе розыскных мероприятии были обнаружены тела следующих лиц:
1. Мадихан Азамат Болатбекұлы, 10.06.2007 г.р., уроженец Мангистауской области, проживавший в г. Жанаозен;
2. Төлеген Ақылбек Қабенұлы, 11.02.2007 г.р., уроженец Мангистауской области, проживавший в с. Жармыш;
3. Бердиханов Мейрамбек Ермуханұлы, 21.03.2006 г.р., уроженец Мангистауской области, проживавший в г. Жанаозен;
4. Аяпберген Сержан Талғатұлы, 18.02.2006 г.р., уроженец Мангистауской области, проживавший в г. Актау;
5. Мұхтарұлы Олжас, 09.01.2003 г.р., уроженец Туркестанской области;
6. Темиргалиев Женис Тілеушеевич, 08.05.2005 г.р., уроженец Бурлинского района Западно-Казахстанской области;
7. Кобенов Алмас Жусипулы, 23.01.2006 г.р., уроженец Республики Узбекистан, Каракалпакстан, адрес: Мунайлинский район, село Баянды-3;
8. Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы, 23.04.2007 г.р., уроженец Байтерекского района Западно-Казахстанской области;
9. Жаңабай Асет Саматұлы, 19.09.2006 г.р., уроженец Мангистауской области, адрес: Мангистауский район, с. Шетпе;
10. Бегей Дастан Нурболұлы, 03.09.2007 г.р., уроженец Мангистауской области, проживавший в г. Жанаозен;
11. Диханбаев Олжас Тажибайұлы, 14.012.2005 г.р., уроженец Мангистауской области, проживавший в г. Жанаозен;
12. Гилаж Ақжайық Болатбетұлы, 15.09.2006 г.р., уроженец Западно-Казахстанской области, проживавший в г. Уральск.
Числятся как без вести пропавшие:
13. Гумаров Мансур Айтбайулы, 02.06.2007 г.р., уроженец Западно-Казахстанской области, проживавший в Акжаикском районе;
14. Турдыбекұлы Мирас ,17.08.2007 г.р., уроженец Мангистауской области, Каракиянского района, с. Мунайшы.
Находится в тяжелом состоянии в Мангистауской областной больнице:
Темерхан Ақжол Тимурұлы, 11.08.2007 г.р, уроженец Мангистауской области, адрес: г.Жанаозен.
24 сентября 2026 года в Мангистау во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По предварительным данным Минобороны, погибли 9 военнослужащих, троих спасли, велись поиски остальных.
В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.
Позднее стало известно, что создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области.