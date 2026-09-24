Стали известны имена погибших военнослужащих в Мангистау

В Мангистауской области установлены личности 12 военнослужащих, погибших во время учений на побережье Каспийского моря 24 сентября 2026 года. Еще двое военнослужащих числятся без вести пропавшими, один находится в тяжелом состоянии в Мангистауской областной больнице, сообщает Zakon.kz.

Список опубликовала Lada.kz.

В ходе розыскных мероприятии были обнаружены тела следующих лиц:

1. Мадихан Азамат Болатбекұлы, 10.06.2007 г.р., уроженец Мангистауской области, проживавший в г. Жанаозен;

2. Төлеген Ақылбек Қабенұлы, 11.02.2007 г.р., уроженец Мангистауской области, проживавший в с. Жармыш;

3. Бердиханов Мейрамбек Ермуханұлы, 21.03.2006 г.р., уроженец Мангистауской области, проживавший в г. Жанаозен;

4. Аяпберген Сержан Талғатұлы, 18.02.2006 г.р., уроженец Мангистауской области, проживавший в г. Актау;

5. Мұхтарұлы Олжас, 09.01.2003 г.р., уроженец Туркестанской области;

6. Темиргалиев Женис Тілеушеевич, 08.05.2005 г.р., уроженец Бурлинского района Западно-Казахстанской области;

7. Кобенов Алмас Жусипулы, 23.01.2006 г.р., уроженец Республики Узбекистан, Каракалпакстан, адрес: Мунайлинский район, село Баянды-3;

8. Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы, 23.04.2007 г.р., уроженец Байтерекского района Западно-Казахстанской области;

9. Жаңабай Асет Саматұлы, 19.09.2006 г.р., уроженец Мангистауской области, адрес: Мангистауский район, с. Шетпе;

10. Бегей Дастан Нурболұлы, 03.09.2007 г.р., уроженец Мангистауской области, проживавший в г. Жанаозен;

11. Диханбаев Олжас Тажибайұлы, 14.012.2005 г.р., уроженец Мангистауской области, проживавший в г. Жанаозен;

12. Гилаж Ақжайық Болатбетұлы, 15.09.2006 г.р., уроженец Западно-Казахстанской области, проживавший в г. Уральск.

Фото: Министерство обороны РК

Числятся как без вести пропавшие:

13. Гумаров Мансур Айтбайулы, 02.06.2007 г.р., уроженец Западно-Казахстанской области, проживавший в Акжаикском районе;

14. Турдыбекұлы Мирас ,17.08.2007 г.р., уроженец Мангистауской области, Каракиянского района, с. Мунайшы.

Находится в тяжелом состоянии в Мангистауской областной больнице:

Темерхан Ақжол Тимурұлы, 11.08.2007 г.р, уроженец Мангистауской области, адрес: г.Жанаозен.

24 сентября 2026 года в Мангистау во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По предварительным данным Минобороны, погибли 9 военнослужащих, троих спасли, велись поиски остальных.

В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.

Позднее стало известно, что создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области.