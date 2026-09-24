#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
441.89
502.56
5.19
События

Члены Қазақстан Халық Кеңесі выделят материальную помощь семьям погибших военнослужащих

Члены Қазақстан Халық Кеңесі выделят материальную помощь семьям погибших военнослужащих, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 00:50 Фото: gov.kz
Члены Қазақстан Халық Кеңесі готовы направить 815 млн тенге на помощь семьям военнослужащих, погибших на побережье Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

К благотворительной инициативе присоединились 17 членов Совета – представители бизнеса из разных регионов страны. Как сообщили в Секретариате Қазақстан Халық Кеңесі, средства будут переданы непосредственно семьям погибших.

Председатель совета директоров Allur Group Андрей Лаврентьев и генеральный директор Integra Construction KZ Шахмурат Муталип направят от каждого по 25 млн тенге каждой семье погибших военнослужащих.

Генеральный директор SA Construction Group Гаджи Гаджиев выделит на помощь семьям 100 млн тенге, основатель Karazhal Operating Жумабек Жаныкулов – 50 млн тенге. По 10 млн тенге выделят Бахыт Атайбеков, Дмитрий Лактюшин, Акбаржон Исмаилов и Имамзада Шагиртаев. По 5 млн тенге направят Геннадий Зенченко, Александр Куприенко, Сырым Ертаев и Лугмар Буларов. К инициативе также присоединились Николай Арсютин, Рафаил Гаджибалаев, Манас Ташыбеков, Латипша Асанов и Абдулла Исматуллаев – каждый из них выделит по 1 млн тенге на поддержку семей погибших военнослужащих.

Ранее председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов выразил соболезнования родным и близким военнослужащих и подчеркнул, что по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева создана специальная государственная комиссия и организована вся необходимая помощь.


"Гибель наших военнослужащих – это прежде всего большая человеческая трагедия. Распоряжением Главы государства 25 сентября объявлено днем общенационального траура. Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения домой", – отметил он.

24 сентября 2026 года в Мангистау во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По предварительным данным Минобороны, погибли 9 военнослужащих, троих спасли, велись поиски остальных.

В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.

Позднее стало известно, что создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области.

Позже стали известны имена погибших.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
помощь семьям погибших военнослужащих
22:41, 24 сентября 2026
Члены Қазақстан Халық Кеңесі пообещали финансовую помощь семьям погибших военных
Жайсанбаев Канатбек, назначение
10:01, 08 июля 2026
Канатбек Жайсанбаев стал заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
10:37, 24 сентября 2026
Будут ли члены Қазақстан Халық Кеңесі получать зарплату
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ХК &quot;Барыс&quot;
00:44, 25 сентября 2026
Бывший тренер сборной России Белов оценил выступление "Барыса" на старте сезона КХЛ
Фото: instagram.com/adal_promotions
00:21, 25 сентября 2026
WBC выступил с заявлением о титульном поединке Нурсултанов - Адамес
Энтони Джошуа
23:35, 24 сентября 2026
Опубликован официальный постер боя Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа
ХК &quot;Номад&quot;
23:02, 24 сентября 2026
ЧРК по хоккею: "Номад" обыграл "Бейбарыс", "Кулагер" разгромил "Иртыш"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: