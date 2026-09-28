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#Спецпроекты
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Пресс-релизы

Казахстан выбирает лучших читателей: марафон продлится до марта 2027 года

Казахстан выбирает лучших читателей, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 18:09 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В Службе центральных коммуникаций при президенте РК состоялся брифинг, посвященный реализации республиканского проекта "10 читателей года", сообщает Zakon.kz.

Спикерами выступили председатель Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Айзада Курманова, председатель общественного фонда "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация" Бакытжан Турлыбеков, председатель Союза писателей Казахстана и председатель комиссии Мереке Кулкенов, депутаты Курултая Жанарбек Ашимжан, Сергей Пономарев, председатель Фонда развития креативных индустрий Ерлан Каналимов и руководитель отдела обслуживания читателей Карагандинской областной детской библиотеки имени Абая Марина Подгайнова.

Проект "10 читателей года" стартовал 1 сентября с книжного марафона. Его цель – повысить читательскую активность и определить лучших читателей страны.

Казахстан выбирает лучших читателей, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 18:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В прошлом году марафон прошел в пилотном формате в трех регионах и объединил около 190 тыс. участников. В этом году он масштабирован на всю страну.

Участники распределены по семи категориям: школьники, учащиеся колледжей, студенты вузов, педагоги, семейные династии трех поколений, государственные служащие и другие граждане.

Отдельное направление "Parasat" предусмотрено для представителей политической и интеллектуальной общественности. Участие в марафоне добровольное и бесплатное.

Казахстан выбирает лучших читателей, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 18:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Для участников сформирован перечень из 345 произведений. Каждый должен прочитать 15 книг в своей категории.

Марафон продлится до марта 2027 года и охватит 195 районов и 87 городов. По итогам областного отбора определят около 4 тыс. призеров, а в республиканский финал выйдут 200 участников из 20 регионов. Финалисты пройдут очное собеседование и публичное выступление, где продемонстрируют знание произведений и умение анализировать литературу.

Казахстан выбирает лучших читателей, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 18:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По итогам комиссия определит 10 лучших читателей страны. Каждый получит звание "Читатель года" и денежную премию в размере 10 млн тенге.

Отметим: церемония награждения состоится 23 апреля, в Национальный день книги, в рамках Республиканского форума читателей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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