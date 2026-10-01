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Пресс-релизы

KTZ Express и Maersk расширяют логистические возможности казахстанского экспорта

логистические возможности экспорта, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:44 Фото: КТЖ
30 сентября в Алматы АО "НК "Қазақстан темір жолы" при поддержке Администрации Президента Республики Казахстан провело круглый стол на тему "Экспортный потенциал Казахстана: контейнеризация – путь к глобальным рынкам".

Мероприятие стало продолжением диалога, начатого ранее в рамках бизнес-форума в Брюсселе, где с участием A.P. Moller – Maersk и других крупных европейских компаний обсуждались перспективы развития транспортно-логистического сотрудничества, расширения экспортных возможностей Казахстана и продвижения казахстанской продукции на международные рынки. Круглый стол в Алматы стал следующим этапом этой работы, объединив на одной площадке представителей государственных органов, международного логистического бизнеса и казахстанских экспортеров.

На круглом столе присутствовали делегаты от государственных структур, казахстанские товаропроизводители и экспортеры, а также представители A.P. Moller – Maersk, занимающей лидирующие позиции на мировом рынке контейнерных перевозок и комплексных логистических решений.

Исполняющий обязанности генерального директора АО "KTZ Express" Айбек Қапар и управляющий директор A.P. Moller – Maersk по региону Восточного Средиземноморья Айхан Седеф представили подходы к развитию совместных логистических решений для расширения присутствия казахстанской продукции на международных рынках, в том числе в Китае и Европе.

логистические возможности экспорта, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:44

Фото: КТЖ

В своем выступлении Айбек Қапар отметил последовательное развитие транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана, включая расширение собственного морского флота, парка фитинговых платформ и грузовых авиаперевозок судов, а также развитие терминальных проектов в Казахстане и за рубежом – в ключевых точках формирования и распределения грузопотоков.

"Как отмечает глава государства, одним из стратегических приоритетов Казахстана является дальнейшее развитие транзитного и транспортно-логистического потенциала страны и укрепление ее роли как крупного международного логистического хаба. Наша задача – создавать для казахстанских экспортеров понятные, эффективные и конкурентоспособные логистические решения, которые позволяют выходить на новые рынки. Мы последовательно развиваем инфраструктуру и международные партнерства, чтобы обеспечить бизнесу доступ к ключевым транспортным маршрутам и мировым рынкам", – отметил Айбек Қапар.

Представители Maersk подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии совместного сервиса с KTZ Express, включая перевозки по ТМТМ через Черное море и другие международные направления с использованием глобальной сети компании.

Особое внимание было уделено потребностям казахстанских производителей и экспортеров. Такой формат позволяет выстраивать прямой диалог между всеми участниками экспортной цепочки – от производителя до международного логистического оператора и конечного рынка.

Казахстанские экспортеры обозначили актуальные вопросы, связанные с доставкой продукции на внешние рынки, а KTZ Express и Maersk обсудили практические решения для повышения эффективности экспортной логистики Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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