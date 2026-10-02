#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
441.91
499.05
5.3
Общество

Новая роща появится в Алматы

Парк им. Первого Президента РК, президентский парк, Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 13:31 Фото: pexels
В Бостандыкском районе Алматы продолжается комплексное благоустройство парков, набережных, улиц и дворов. В частности, как рассказали 2 октября 2026 года в пресс-службе акимата, в южной столице появится бамбуковая роща, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в мкр. Казахфильм началось создание первого в стране кинематографического парка, посвященного истории казахстанского кино.

"Также в районе создают Японский сад с бамбуковой рощей, садом камней и водными объектами. Основные работы планируется завершить в 2027 году".Пресс-служба акимата Алматы

При этом отмечается, что одним из крупнейших проектов комплексного благоустройства Бостандыкского района является реконструкция Парка первого президента.

Работы ведутся поэтапно, открытие обновленного пространства запланировано на 2027 год. Здесь обновляют дорожно-тропиночную сеть, систему автополива, водоемы, входную группу, колоннаду и центральную площадь.

Вместе с тем сообщается о завершении строительства Flow Park.

Здесь появились скейт-зона, памп-трек, BMX-трассы, велошкола, а также высажено более 700 деревьев.

Кроме того, продолжается комплексное обновление магистральных улиц, ремонт дворов и фасадов жилых домов.

В 2027 году планируется благоустроить новые территории, в том числе создать всесезонный молодежный хаб в подмостовом пространстве на пересечении улиц Сатпаева и Байзакова.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 13:31
"Пыль, шум и повреждение деревьев": аким Алматы поручил принять меры к подрядчикам

Ранее аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков рассказал, когда откроют Парк первого президента и что известно о строительстве 40-этажки в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб
14:14, Сегодня
Участок улицы перекроют в центре Алматы на несколько дней
Алматы, аллея
13:47, 24 сентября 2026
Новая аллея появилась в Алматы
аллея, журналисты, блогеры
14:03, 04 апреля 2026
Новая аллея появилась в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Айбек Оралбай идёт к рингу на Азиатских играх-2026
14:54, Сегодня
Айбек Оралбай разгромил узбекского боксёра Зокирова и выиграл "золото" Азиады-2026
Атака сборной Казахстана по водному поло
14:37, Сегодня
Мужская сборная Казахстан по водному поло вышла в финал Азиады-2026
Тамерлан Тлеулес таеквондо
14:30, Сегодня
Казахстанский таеквондист Тамерлан Тлеулес победил корейца Хан Сик Ана и вышел в финал АИ
Сумасшедший камбэк
14:25, Сегодня
Азиада-2026: Начын Куулар принёс Казахстану первую медаль в вольной борьбе, проигрывая 2:5
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: