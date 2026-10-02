Новая роща появится в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы продолжается комплексное благоустройство парков, набережных, улиц и дворов. В частности, как рассказали 2 октября 2026 года в пресс-службе акимата, в южной столице появится бамбуковая роща, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в мкр. Казахфильм началось создание первого в стране кинематографического парка, посвященного истории казахстанского кино.

"Также в районе создают Японский сад с бамбуковой рощей, садом камней и водными объектами. Основные работы планируется завершить в 2027 году". Пресс-служба акимата Алматы

При этом отмечается, что одним из крупнейших проектов комплексного благоустройства Бостандыкского района является реконструкция Парка первого президента.

Работы ведутся поэтапно, открытие обновленного пространства запланировано на 2027 год. Здесь обновляют дорожно-тропиночную сеть, систему автополива, водоемы, входную группу, колоннаду и центральную площадь.

Вместе с тем сообщается о завершении строительства Flow Park.

Здесь появились скейт-зона, памп-трек, BMX-трассы, велошкола, а также высажено более 700 деревьев.

Кроме того, продолжается комплексное обновление магистральных улиц, ремонт дворов и фасадов жилых домов.

В 2027 году планируется благоустроить новые территории, в том числе создать всесезонный молодежный хаб в подмостовом пространстве на пересечении улиц Сатпаева и Байзакова.

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Ранее аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков рассказал, когда откроют Парк первого президента и что известно о строительстве 40-этажки в Алматы.