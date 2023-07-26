Арестован иностранец, пнувший маленькую девочку в ТЦ Алматинской области

Следственный суд Карасайского района Алматинской области избрал меру пресечения для гражданина Турции, который пнул четырехлетнюю малышку в одном из торговых центров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил утром 26 июля заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов, накануне гражданина Турции арестовали на время следствия, сроком до двух месяцев. Такую меру пресечения избрал для подозреваемого следственный суд Карасайского района.

Дело расследуют по статье "Хулиганство". Заявление в полицию написала мама девочки, после того, как 23 июля в одном из ТРЦ неизвестный мужчина пнул ребенка. Девочку буквально откинуло в сторону. Инцидент попал на видео, которое распространили в СМИ.

25 июля в посольстве Турции выразили сожаление и пожелало скорейшего выздоровления ребенку.

