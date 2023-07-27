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В Улытауской области в аварии погибли пять человек

смертельная авария Фото: polisia.kz
27 июля около 15:20 на трассе Жезказган-Караганда столкнулись автомобили Toyota 30 и грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, в результате аварии водитель и 4 пассажира Toyota от полученных телесных повреждений погибли на месте.

"Данный факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы. По его итогам будет принято процессуальное решение. Полиция предупреждает водителей о соблюдении мер предосторожности на дороге", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двухмесячный ребенок погиб в ДТП на перевале Кордай в Жамбылской области.

Елена Беляева
Улытауская область Жезказган Караганда
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