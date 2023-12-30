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Спиртное, оружие и яд: два детских лагеря закрыли после прокурорской проверки в Акмолинской области

Спиртное, оружие и яд: два детских лагеря закрыли после прокурорской проверки в Акмолинской области Фото: пресс-служба прокуратуры Акмолинской области
Прокуроры Акмолинской области нашли многочисленные нарушения в работе и содержании детских летних лагерей региона. Два из них временно закрыли после проведенной проверки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Прокурорская проверка показала более 400 нарушений в летних детских лагерях отдыха Акмолинской области. Среди прочего, руководство и сотрудники детских учреждений нарушали санитарно-эпидемиологическое законодательство, а также законы в области пожарной безопасности, в сфере здравоохранения, образования и т. д.

"В детских лагерях обнаружены спиртные напитки, самогонный аппарат, пневматическая винтовка, крысиный яд хранившийся вместе с едой, различные запрещенные предметы и другие нарушения. Вместе с тем, в двух детских лагерях Бурабайского района у поваров обнаружен стафилококк, в пробах еды найдена кишечная палочка". Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области


Спиртное, оружие и яд: два детских лагеря закрыли после прокурорской проверки в Акмолинской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Акмолинской области


В трех частных лагерях курортной зоны Бурабай отсутствовала лицензия на оказания медицинской помощи, в медпунктах использовались просроченные лекарства, а в детском лагере Аккольского района и вовсе не было лекарств (районная больница в 40 км. от лагеря), сообщают прокуроры региона.

В ведомстве отмечают, что в большинстве детских лагерей условия не удовлетворительные. Два из проверенных детских учреждения из-за нарушений временно закрыли.


Спиртное, оружие и яд: два детских лагеря закрыли после прокурорской проверки в Акмолинской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Акмолинской области


"По данным фактам в уполномоченные органы внесены акты надзора, 40 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, наложены миллионные штрафы, деятельность двух детских лагерей приостановлена. Оказывавшая воспрепятствование деятельности проверяющих прокуроров руководитель частного лагеря привлечена к административной ответственности". Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Ранее стало известно, что громкое дело о детском лагере для детей из социально уязвимых семей, который располагался в здании сауны, передали в суд. Прокуроры сообщили, что по факту покушения на получение взятки руководителем отдела в размере 12 млн тенге за признание компании поставщика победителем конкурса по организации лагеря для детей-сирот и школьников направлено в суд.

После главный эксперт Комитета по охране прав детей министерства просвещения Акмарал Макулбекова рассказала, смогут ли детские лагеря, в которых выявили нарушения, работать в следующем году и какие меры предпринимает министерство, чтобы не допустить подобных случаев в новом сезоне.

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