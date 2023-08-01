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Погибшим в ДТП в Турции был адвокат из Мангистау

Погибшим в ДТП в Турции был адвокат из Мангистау Фото: скриншот видео
31 июля 2023 года в Турции скончался казахстанец, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии. Им оказался 49-летний житель Мангистау, адвокат коллегии адвокатов Мангистауской области Кенже Мұнайтпасұлы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Lada, в 2018 году он был принят в Коллегию адвокатов Мангистауской области. Ранее работал в органах прокуратуры с 2002 по 2013 годы.

Председатель президиума коллегии адвокатов Мангистауской области Бауржан Мусаев и коллеги выражают соболезнования семье погибшего.

"Он был очень принципиальным, честным адвокатом, исключительным профессионалом. Его уход оставляет огромную пустоту в нашем сообществе".Бауржан Мусаев

30 июля 2023 года в Аланье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 12 казахстанцев. На месте погибли двое: водитель туристического фургона и гражданин Украины (гид).

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Позже стало известно о гибели казахстанца.

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Анастасия Московчук
Мангистау Турция
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