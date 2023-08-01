Прохожие помогали спасать людей во время пожара в многоэтажке Алматы

Во время сильного пожара в алматинском микрорайоне Аккент на помощь пострадавшим пришли не только пожарные, но и прохожие. Строители с ближайшей стройки и просто проезжавшие мимо люди, сообщает Zakon.kz.

По словам Эльдара Исмаилова, он с коллегами ехал на работу, когда увидели дым. Недолго думая, мужчины припарковались и пришли на помощь.

"Вошли в дом, там уже было невозможно дышать – дым, гарь. Люди вытащили ковер, матрасы, стали расстилать. Из окон стали прыгать люди с шестого и седьмого этажей. Дети прыгали, женщины. Кран приехал. Мы поднимались на кране, людей вытаскивали. Состояние было шоковое, мы делали все на автомате". Эльдар Исмаилов

На вопрос, как себя чувствует, ответил, что нормально, хотя дыма все наглотались, горло болит, подташнивает. Но все равно – нормально.



Другой мужчина приехал в Казахстан из Турции. Из города Сивас. Он работает строителем на соседней стройке. Также бросился на помощь, когда увидел пожар. Заметил на 16 этаже трех детей и женщину. Они задыхались, не могли дышать.

"Был младенец. Примерно двухмесячный. Я знал, что кран туда не поднимется. Взобрался туда на тросе и спустил троих детей". Шукур

На вопрос, было ли страшно, ответил, что когда видишь маленьких детей в опасности, то ни о чем другом уже не думаешь.





Жителей пока обратно в здание не пускают – пожарные говорят, что находиться внутри небезопасно. Пожар потушен, но гарь пока никуда не делась. Но жителям разрешили зайти и забрать свои вещи.





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Волонтеры организовали в школе № 181 временное пристанище. Туда принесли еду, одежду. Там можно переночевать.

Пожар в многоэтажном доме микрорайона Аккент в Алматы произошел 1 августа 2023 года. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях. Эвакуировано 300 человек, спасено около 70.

В 18:46 пожар был ликвидирован.

В больницы доставили 31 человека, из них 16 - дети. Летальных исходов нет.



Стоит отметить, что о пожаре рассказали даже в ряде зарубежных новостей, показав видео, на котором детей бросают вниз на растянутый ковер.