В Минздраве прокомментировали состояние пострадавших при пожаре в многоэтажке Алматы
В Минздраве заверили, что им оказывается полный объем необходимой медицинской помощи.
В числе пострадавших 26 детей, две беременные женщины, 6 человек получили медицинскую помощь на месте, 4 отказались от госпитализации.
На место пожара были направлены 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них 5 специализированных (врачебных) бригад, 18 фельдшерских бригад.
Пострадавшие были доставлены в стационары:
- Детская городская клиническая больница № 2 (ДГКБ № 2);
- Центр детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП);
- Городская клиническая больница № 7 (ГКБ № 7);
- Больница скорой медицинской помощи (БСНП);
- Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ);
- Городская клиническая больница № 4 (ГКБ № 4).
В настоящее время в реанимации детской больницы находится 4 пациента.
Пожар в многоэтажном доме микрорайона Аккент в Алматы произошел 1 августа 2023 года. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях. Эвакуировано 300 человек, спасено около 70.
В 18:46 пожар был ликвидирован.
На месте происшествия дежурит одна бригада скорой медицинской помощи.