В Минздраве прокомментировали состояние пострадавших при пожаре в многоэтажке Алматы

После сильного пожара в 16-этажном жилом доме в алматинском микрорайоне Аккент в многопрофильные стационары города доставлены 37 человек, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве заверили, что им оказывается полный объем необходимой медицинской помощи.

В числе пострадавших 26 детей, две беременные женщины, 6 человек получили медицинскую помощь на месте, 4 отказались от госпитализации.

На место пожара были направлены 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них 5 специализированных (врачебных) бригад, 18 фельдшерских бригад.

Пострадавшие были доставлены в стационары:

Детская городская клиническая больница № 2 (ДГКБ № 2);

Центр детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП);

Городская клиническая больница № 7 (ГКБ № 7);

Больница скорой медицинской помощи (БСНП);

Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ);

Городская клиническая больница № 4 (ГКБ № 4).

В настоящее время в реанимации детской больницы находится 4 пациента.

Пожар в многоэтажном доме микрорайона Аккент в Алматы произошел 1 августа 2023 года. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях. Эвакуировано 300 человек, спасено около 70.

В 18:46 пожар был ликвидирован.

На месте происшествия дежурит одна бригада скорой медицинской помощи.