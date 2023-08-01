Люди прыгали с 6 этажа, и мы их ловили – очевидцы о пожаре в Аккенте
Кадры, на которых люди ловят в растянутый ковер прыгающих из окон жителей горящего дома, буквально обошли весь мир. О страшном пожаре в алматинском микрорайоне рассказал ряд мировых информационных агентств.
Герои видео, Ерик Токенулы и Даулеткали Нурлан, рассказали, что подошли к зданию, когда увидели дым.
"Никого не было. Мы сами начали помогать людям выбираться. Не знаю, на каком этаже это было, но мы связали простыни и с помощью их спустили ребенка вниз. В течение 15-20 минут мы четыре раза поднялись в этот дом. После этого нас уже не пускали. Сказали, что у нас нет разрешения и масок. Я сказал, что уверен в своих силах. Где-то шесть-семь человек вытащили оттуда. К тому моменту пожар уже усилился, но пожарные еще не приехали". Даулеткали Нурлан
По словам мужчин, они ловили людей, прыгавших из окон шестого этажа.
"Хорошо, что на первом этаже мы увидели матрацы, ковры. Разбили стекло и достали их. Как минимум, семь-восемь человек поймали. Сначала прыгал маленький ребенок. После этого женщина, ее мать – все прыгают. Тяжело было. Один пожилой человек потерял сознание в падении. Легко что ли прыгать с 5-6 этажа? Привели его в чувство. Сделали ему искусственное дыхание. С 3-4 этажа прыгали. Их тоже поймали". Ерик Токенулы
Не обошлось без травм. Кто-то из прыгавших сломал плечо, кто-то – бедро.
"Сначала вот перед девушкой двое детей прыгнули. Потом сама девушка и ее сестра, видимо. Вот она уже без сознания была. Из-за угара или не знаю. Сделали ей искусственное дыхание и привели в чувство. Дальше уже с помощью крана спасали тех, кто на 16-м этаже был. Спасибо ребятам из строительной компании, жителям Аккента. Еще хотелось бы поблагодарить владельца местного магазина. Тут и пожарные, и мы уже надышались гарью, а они бегали, бесплатно помогали нам, приносили воду, молоко". Даулеткали Нурлан
Пожар в многоэтажном доме микрорайона Аккент в Алматы произошел 1 августа 2023 года. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях. Эвакуировано 300 человек, спасено около 70.
В 18:46 пожар был ликвидирован.
В больницы доставили 31 человека, из них 16 – дети. Летальных исходов нет.