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Люди прыгали с 6 этажа, и мы их ловили – очевидцы о пожаре в Аккенте

Люди прыгали с 6 этажа, и мы их ловили - очевидцы о пожаре в Аккенте Фото: Zakon.kz
Неравнодушные жители, спасавшие своих соседей при пожаре в 16-этажном доме в Алматы, рассказали, что именно произошло в этот день, сообщает Zakon.kz.

Кадры, на которых люди ловят в растянутый ковер прыгающих из окон жителей горящего дома, буквально обошли весь мир. О страшном пожаре в алматинском микрорайоне рассказал ряд мировых информационных агентств.

Герои видео, Ерик Токенулы и Даулеткали Нурлан, рассказали, что подошли к зданию, когда увидели дым.

"Никого не было. Мы сами начали помогать людям выбираться. Не знаю, на каком этаже это было, но мы связали простыни и с помощью их спустили ребенка вниз. В течение 15-20 минут мы четыре раза поднялись в этот дом. После этого нас уже не пускали. Сказали, что у нас нет разрешения и масок. Я сказал, что уверен в своих силах. Где-то шесть-семь человек вытащили оттуда. К тому моменту пожар уже усилился, но пожарные еще не приехали". Даулеткали Нурлан


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По словам мужчин, они ловили людей, прыгавших из окон шестого этажа.

"Хорошо, что на первом этаже мы увидели матрацы, ковры. Разбили стекло и достали их. Как минимум, семь-восемь человек поймали. Сначала прыгал маленький ребенок. После этого женщина, ее мать – все прыгают. Тяжело было. Один пожилой человек потерял сознание в падении. Легко что ли прыгать с 5-6 этажа? Привели его в чувство. Сделали ему искусственное дыхание. С 3-4 этажа прыгали. Их тоже поймали". Ерик Токенулы


Не обошлось без травм. Кто-то из прыгавших сломал плечо, кто-то – бедро.

"Сначала вот перед девушкой двое детей прыгнули. Потом сама девушка и ее сестра, видимо. Вот она уже без сознания была. Из-за угара или не знаю. Сделали ей искусственное дыхание и привели в чувство. Дальше уже с помощью крана спасали тех, кто на 16-м этаже был. Спасибо ребятам из строительной компании, жителям Аккента. Еще хотелось бы поблагодарить владельца местного магазина. Тут и пожарные, и мы уже надышались гарью, а они бегали, бесплатно помогали нам, приносили воду, молоко". Даулеткали Нурлан


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В 18:46 пожар был ликвидирован.

В больницы доставили 31 человека, из них 16 – дети. Летальных исходов нет.

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