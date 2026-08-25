В Алматы при пожаре в многоэтажке спасли 127 человек

В Алматы сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 127 человек из 16-этажного жилого дома, где произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Огонь охватил мебель в квартире на девятом этаже дома, расположенного на проспекте Абая в Бостандыкском районе. На место происшествия спасатели прибыли по повышенному рангу вызова. В подъезде наблюдалось сильное задымление.

Для спасения жильцов развернули оперативный штаб и направили звенья газодымозащитной службы. Также была установлена пожарная автолестница.

По лестничному маршу из зоны задымления эвакуировали 42 человека. Еще 85 жильцов, включая четырех детей, спасли с помощью специальных спасательных колпаков.

Пожар оперативно потушили. Информация о пострадавших в службу "112" не поступала.

Ранее сообщалось, что на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) произошел пожар.