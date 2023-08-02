Проезжали мимо: бойцы спецназа предотвратили несчастный случай в ЗКО

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Департамента полиции Западно-Казахстанской области Алишер Гайсин, Сандибек Мурзагалиев и Дархан Галимов предотвратили несчастный случай, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном ДП, мужчину, который сидел, свесив ноги из окна четвертого этажа, бойцы СОБРа заметили, когда проезжали мимо одного из домов в пос. Зачаганск. Гайсин, Мурзагалиев и Галимов остановили машину у дома, чтобы предотвратить несчастный случай.

Чтобы отвлечь мужчину, один из сотрудников спецотряда остался на улице и вел переговоры с ним. Тем временем двое других поднялись в квартиру, которая оказалась заперта изнутри.

"Тогда они поднялись к соседям этажом выше. Использовав подручные средства, они спустились вниз через окно. Усомнившись в безопасности, решили воспользоваться тросом (для буксировки машины), его стражам порядка подал молодой парень, наблюдавший за полицейскими с улицы... В итоге мужчину спустили вниз через окно, предварительно закрепив тросом". Пресс-служба ДП ЗКО

К месту происшествия прибыли наряды полиции и сотрудники спасательных служб, а трое сотрудников СОБРа продолжили нести службу.

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