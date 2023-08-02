Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Проезжали мимо: бойцы спецназа предотвратили несчастный случай в ЗКО

Проезжали мимо: бойцы спецназа предотвратили несчастный случай в ЗКО Фото: скриншот видео
Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Департамента полиции Западно-Казахстанской области Алишер Гайсин, Сандибек Мурзагалиев и Дархан Галимов предотвратили несчастный случай, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном ДП, мужчину, который сидел, свесив ноги из окна четвертого этажа, бойцы СОБРа заметили, когда проезжали мимо одного из домов в пос. Зачаганск. Гайсин, Мурзагалиев и Галимов остановили машину у дома, чтобы предотвратить несчастный случай.

Чтобы отвлечь мужчину, один из сотрудников спецотряда остался на улице и вел переговоры с ним. Тем временем двое других поднялись в квартиру, которая оказалась заперта изнутри.

"Тогда они поднялись к соседям этажом выше. Использовав подручные средства, они спустились вниз через окно. Усомнившись в безопасности, решили воспользоваться тросом (для буксировки машины), его стражам порядка подал молодой парень, наблюдавший за полицейскими с улицы... В итоге мужчину спустили вниз через окно, предварительно закрепив тросом".Пресс-служба ДП ЗКО

К месту происшествия прибыли наряды полиции и сотрудники спасательных служб, а трое сотрудников СОБРа продолжили нести службу.

Материал по теме

Бойцов спецназа вызвали на той в пригороде Актау из-за потасовки

Ранее сообщалось, что сотрудник ДЧС ВКО спас ребенка во внеслужебное время. Замначальника пожарной части № 20 пос. Октябрьский Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО Еламан Нукушев шел по своим делам, когда в районе Бухтарминского водохранилища услышал крики о помощи – 13-летний мальчик играл с другими детьми в воде, а поднявшаяся волна унесла ребенка. Спасатель бросился в воду, доплыл до мальчика и вытащил на берег.

Читайте также

В Карагандинской области из колонии сбежал рецидивист

Притворился продавцом: уволенный из магазина житель Астаны организовал нелегальный бизнес

Четыре человека погибли на свинокомплексе в СКО: возбуждено уголовное дело

Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления