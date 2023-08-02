Главное за день: обновленный список праздничных дат, подробности пожара в ЖК "Аккент", что будет с долларом

Перечень праздничных дат утвердили в Казахстане. В ДЧС Алматы состоялся брифинг, на котором спасатели рассказали, с какими трудностями столкнулись при тушении пожара в ЖК "Аккент". Насколько может подорожать доллар в августе. Обзор новостей за 2 августа 2023 года – в обзоре Zakon.kz.

Обновленный список праздничных дат

Правительство постановлением от 27 июля 2023 года в новой редакции утвердило "Перечень праздничных дат". Новый перечень содержит 19 дат. С ним можно ознакомиться по ссылке.

Порядок работы крупных торговых объектов

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции приказом от 27 июля 2023 года внес изменения в Правила внутренней торговли. В частности, поправками в правила добавлено определение "крупный торговый объект" – торговый объект с торговой площадью не менее двух тысяч квадратных метров.

Отлов бездомных животных

В Казахстане разработали новый стандарт по отлову бездомных животных. Он направлен на предотвращение вреда здоровью и имуществу людей, а также на формирование ответственного отношения к животным. Новый стандарт обязывает профильные службы проводить видео- или фотофиксацию на каждом этапе отлова. За счет этого нововведения планируют предотвратить случаи жестокого обращения с бездомными животными. Кроме того, в стандарте прописано, что в процессе отлова нельзя умерщвлять животных, запрещено использовать яды и отравленные приманки.

Пожар в ЖК "Аккент": что сказали на брифинге

Исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков на брифинге рассказал, с какими трудностями столкнулись спасатели при тушении пожара в ЖК "Аккент". По его словам, трудности пожарным создали припаркованные автомобили, отсутствие подъезда для пожарной техники.

"Противодымная защита оказалась неисправной. Эвакуационные лестничные клетки были, но на дверях не было доводчиков, из-за чего дым распространялся. Аварийные выходы были завалены", – добавил он.

Также он заявил, что люди, которые выпрыгивали из окон, совершали ошибку. Нужно было сохранять спокойствие.

По данным УОЗ, всего при пожаре пострадали 49 человек, из них получают стационарное лечение:

двое взрослых – в ГКБ № 7,

девять детей – в ЦДНМП,

шесть детей – в ДГКБ № 2.

Подача воды в Медеуском районе Алматы

Директор "Алматы су" Ильяс Казиев рассказал, что уже со 2 августа 2023 года в Медеуском районе могут восстановить регулярную подачу воды, если уровень мутности в реке не будет превышать норму. Он отметил, что вода в южную часть Медеуского района пока подается в ограниченном объеме – менее 50% от потребности. При этом на прошлой неделе часть жилых массивов уже обеспечили бесперебойным водоснабжением.

Что известно о состоянии отравившихся детей в Карагандинской области

О состоянии детей после массового отравления в КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области" рассказали врачи. В областном управлении здравоохранения отметили, что двух детей выписали из больницы. А состояние детей, находящихся на стационарном лечении, в динамике стабильное, без ухудшений.

Смерть ребенка в Талдыкоргане

В Талдыкоргане 4-летний ребенок утонул в бассейне центра семейного отдыха. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик 2019 года рождения упал в бассейн и утонул. Бригадой скорой помощи была оказана первая доврачебная помощь, но, к сожалению, ребенка спасти не удалось.

Четыре смерти на свинокомплексе в СКО

1 августа 2023 года на свинокомплексе в Северо-Казахстанской области погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело. В полиции уточнили, что факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 4 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

Эксперт: Насколько может подорожать доллар в августе

Согласно данным KASE, с начала года казахстанская валюта укрепилась более чем на 20 тенге: с 465 в начале января до 443,6 по состоянию на 2 августа. Однако в течение текущего месяца эта ситуация может незначительно измениться, считает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев. Подробнее читайте тут.

Яблоневые сады против таунхаусов

Жители района обсерватории в Алматы добились сноса нового коттеджного городка, который построили в предгорьях на месте яблоневых садов. Корреспондент Zakon.kz разобрался в ситуации и выяснил, почему таунхаусы приговорили к сносу.

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