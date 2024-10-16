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Появились подробности задержания экс-руководителей ЦОНов в Карагандинской области

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 13:15 Фото: gov4c.kz
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 16 октября 2024 года, отреагировало на задержания в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 15 октября стало известно, что в Карагандинской области задержаны бывший руководитель спецЦОНа и замруководителя ЦОНа по факту незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств.

"В рамках данного уголовного дела служба внутренней безопасности центрального аппарата оказала полное содействие следственно-оперативной группе ДЭР Карагандинской области. Установлено, что задержанные сотрудники, с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей, вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств", – следует из официального комментария "Правительства для граждан".

В госкорпорации отметили, что в 2021 году в системе отсутствовала интеграция с базами данных государственных органов, которая позволяла вносить недостоверную информацию.

"Впоследствии, совместно с уполномоченным органом, была внедрена новая информационная система, которая позволила исключить ручной ввод данных транспортных средств и, тем самым, была устранена махинационная схема".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В госкорпорации заверили, что сотрудниками службы внутренней безопасности на постоянной основе проводятся внутренние проверки для выявления нарушений, которые впоследствии передаются в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

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