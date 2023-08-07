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Спасение тонувшего мальчика в бассейне Астаны попало на видео

Спасение тонувшего мальчика в бассейне Астаны попало на видео Фото: pixabay
В одном из столичных общественных бассейнов едва не утонул ребенок. Оказавшей тонувшему медицинскую помощь женщиной была сотрудница Управления полиции района Есиль, сообщает Zakon.kz.

В сообщении полиции за 7 августа отмечено, что случай спасения жизни попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как лежавшего под водой без сознания мальчика вытаскивает девушка-спасатель.

"После чего его перехватывает мужчина и на помощь ему спешит женщина. Она умелыми движениями, сделав сердечно-легочную реанимацию, вернула ребенку дыхание. По прибытию службы скорой помощи работники бассейна передали несовершеннолетнего медикам".Пресс-служба ДП Астаны

Правоохранители уточнили, что сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Как оказалось, женщиной, незамедлительно оказавшей первую медицинскую помощь, была Назым Шарипова, которая работает дознавателем в управлении полиции района "Есиль".

Она в тот день вместе со своей семьей находилась на отдыхе. По ее словам, момент спасения требовал особой осторожности, чтобы не нанести вреда ребенку.

Ранее сообщалось, что напротив мемориального сквера Караганды застрял головой во время прогулки ребенок. К счастью, обошлось без травм и вызволить пострадавшего удалось своими силами.

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Анастасия Московчук
Астана
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