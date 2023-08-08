Акимат Абайской области опроверг информацию о массовом отравлении скота

Информация, распространяемая в социальных сетях о массовом отравлении лошадей в селе Койтас, Жарминского района Абайской области, не соответствует действительности. На самом деле лошади застряли и утонули в овраге, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в прошлом году. На самом деле лошади застряли в образовавшемся в ходе перекопок овраге и утонули, По версии владельца хозяйства виноваты в случившемся золотоискатели, которые после своих работ оставили на берегу реки Каойтас глубокие овраги, сообщили в акимате Абайской области.

"Наше зимнее пастбище находится в Жарминском районе, а летнее в Кокпектинском районе. На протяжении 21 года мы перегоняем лощадей туда одним путем. Однако золотоискатели выкопали берег реки возле села Койтас тяжелой техникой настолько, что образовались крупные овраги. В них и застряли лошади, которые пытались пересечь реку. Таким образом, 57 лошадей утонули", - рассказал владелец крестьянского хозяйства "Тайлак" Олжас Ерсинов.

Для выяснения обстоятельств сложившейся ситуации аким области, направил представителей областной прокуратуры, полиции и департамента экологии в район для проведения специальной проверки.

Ранее сообщалось, что жителя Жамбылской области осудили за кражу скота стоимостью 10 млн тенге. Судом установлено, что в мае 2023 года в селе Каракемер подсудимый с территории крестьянского хозяйства незаконно похитил 6 лошадей на 3,7 млн тенге.