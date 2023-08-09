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"Это было не отравление": мать рассказала, отчего скончался мальчик в поезде

Смерть ребенка в поезде по пути в лагерь - мать рассказала подробности Фото: скриншот видео
Мать 13-летнего мальчика, умершего в поезде по дороге в лагерь, рассказала о причинах трагедии, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, мальчик с детства имел проблемы со здоровьем.

Тамара Цаплина рассказала, что изначально ей сказали, что ее 13-летний сын умер от отравления, однако это оказалось неправдой. Видео, где женщина озвучивает свою версию произошедшего, опубликовали в Facebook.


"Люди сказали, что он (ребенок. – Прим. авт.) погиб от отравления. Нет, это не было отравлением. У него с детства был диагноз, что у него сосуды сами лопались, поэтому ему поставили аорту, разорванную в грудной клетке. Я благодарю акима города, акима области за моральную, физическую, денежную поддержку, которую они мне оказали. Также всему городу Атырау за то, что они поддержали меня финансово. Акиму области за то, что нам предоставил автобус. Все, что нужно было, нам предоставили. Мы очень благодарны всем, кто помог. Претензий ни к кому у меня нет. Понимаем, бывает всякое – с каждым такое может такое случиться".Мать погибшего мальчика Тамара Цаплина

Трагедия с мальчиком произошла 7 августа в поезде "Атырау-Астрахань": ребенок 2010 года рождения скончался по пути в санаторий. После отправления, спустя 1,5 часа, мальчик почувствовал недомогание, была вызвана скорая помощь, которая прибыла на станцию "Нарын". Врачи констатировали смерть ребенка.

Управлением образования Атырауской области совместно с компетентными органами была создана комиссия.

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