Главное за день: заявление мамы умершего в поезде ребенка, подробности убийства женщины в Алматы

Мать 13-летнего мальчика, умершего в поезде по дороге в лагерь, рассказала о причинах трагедии. В Алматы во время предварительного судебного слушания озвучили подробности жестокого убийства женщины, чью голову нашли в пакете. Главные события 9 августа – в подборке Zakon.kz.

Причина смерти мальчика в поезде



Тамара Цаплина, мать 13-летнего мальчика, умершего в поезде по дороге в лагерь, рассказала о причинах трагедии. По ее словам, сын с детства имел проблемы со здоровьем и погиб не от отравления, как предполагали, а от разрыва аорты.

Женщина поблагодарила акиматы города и области за поддержку и добавила, что ни к кому не имеет претензий.

Подробности жестокого убийства женщины в Алматы

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы во время предварительного слушания озвучили подробности жестокого убийства женщины.

Обезглавленное тело нашли в конце апреля 2023 года около заброшенного здания, голову жертвы злоумышленник оставил поблизости в магазине.

На скамье подсудимых 61-летний Асхат Иманкусов. Согласно версии следствия, Иманкусов познакомился с Оксаной Айбатулиной в парке на Шолохова, предложил ей работу и место для ночлега. Впоследствии мужчина задумал убить ее, чтобы впечатлить свою сожительницу.

Он достал нож и нанес один удар в шею женщины, повредив шейные артерии, сразу же отрезал голову. Женщина скончалась в течение двух минут. Иманкусов отделил голову, положил в пакет и покинул место преступления. На следующий день он решил отнести голову жертвы своей бывшей сожительнице на работу, в колбасный отдел магазина.

Сам подсудимый свою вину не признает.

Освобождение педофила в Петропавловске



В Петропавловске вынесли приговор виновному в изнасиловании восьмилетней девочки. Преступник надругался над ребенком прямо возле родительского дома и рядом с опорным пунктом полиции в июле прошлого года.

Судебный процесс над педофилом был закрытым. В зале Специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО огласили приговор – подсудимого признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности.

Мужчине назначили меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Увеличение объема медицинской помощи при ЧП

Министерство здравоохранения приказом от 31 июля 2023 года утвердило "Порядок, виды и объем медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения".

Нововведением (по сравнению с ранее действовавшим порядком оказания медицинской помощи населению при ЧС, который утверждало правительство) является оказание медицинской помощи в виде медицинской реабилитации. В прежнем документе были предусмотрены только три вида медицинской помощи – доврачебная, скорая и специализированная.

Приказ вводится в действие 18 августа 2023 года.

Попытка незаконного пересечения границы

Пресс-служба КНБ РК сообщила о задержании пяти иностранных граждан при попытке незаконно пересечь границу Казахстана с Россией.

По данным ведомства, иностранцев задержали еще 4 августа. Они пытались обойти пункты пропуска и попасть в Россию, но не смогли обмануть бдительность пограничников Департамента ПС КНБ по Западно-Казахстанской области.

По предварительным сведениям, конечной целью "путешественников" были страны Евросоюза, куда они направлялись в поисках лучшей жизни.

Задержанные привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы Республики Казахстан.

Смерть российского туриста в алматинских горах

39-летнего мужчину разыскивали трое суток. Сообщается, что он планировал в одиночку совершить восхождение по маршруту: Чимбулак – перевал Талгарский (3163 метра) – ледник Богдановича (3500 метров) – пик Абая (4010 метров).



5 августа он предупредил знакомых, что вернется в город в 21:00 того же дня, но в назначенное время на связь не вышел.

Сегодня спасатели обнаружили тело альпиниста.

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в Алматы

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, на заседании городского маслихата утвердили новый тариф на проезд в общественном транспорте.

По словам заместителя акима Алматы Аскара Амрина, стоимость проезда для большинства горожан повысится на 20 тенге. Он добавил, что прежний тариф не меняли уже 11 лет и он не покрывает расходов перевозчиков.

По утверждению Аскара Амрина, за счет применения новых тарифов (100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге наличными) субсидии перевозчикам снизят примерно на 10 млрд тенге уже в 2023 году. Освободившиеся средства он пообещал перенаправить на социально значимые проекты.

Президент

9 августа Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой отправился в Павлодарскую область. Первым делом он ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза, и оценил ситуацию как серьезную.

Президент отметил большой износ и необходимость системного подхода к вопросу.

Он поблагодарил граждан страны за проявленное терпение и понимание.

Также Токаев заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. По словам главы государства, он планирует изложить свое видение экономической политики страны в предстоящем Послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре.

Глава государства рассказал, что в ходе заседания Высшего экономического совета высказал критику в адрес отечественных экономистов, сочтя, что они недорабатывают, у них отсутствует креативность и понимание стоящих перед государством задач.

Мир

В Министерстве здравоохранения Великобритании сообщили, что новый подтип COVID-19, названный ERIS, распространяется на территории Соединенного Королевства. Это субвариант уже известного "омикрона". На данный момент ERIS занимает второе место по скорости распространения среди всех ранее обнаруженных вариантов коронавируса.

Мэр Москвы заявил о новой попытке атаки беспилотников на город. По его словам, два боевых беспилотника были сбиты системой ПВО на подлете к Москве. В Минобороны РФ подтвердили, что над территорией Московской области пресечена попытка осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами.

Власти Турции сообщили об уничтожении 15 тысяч тонн зерна из-за взрыва в Дериндже, который произошел 7 августа.

Две квартиры и особняк, которые принадлежали дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, конфисковали власти Великобритании. Стоимость недвижимости оценивается в более чем 25 млн долларов. По данным британских правоохранителей, эту недвижимость Гульнара Каримова и ее семья приобрели на доходы от коррупционной деятельности в Узбекистане.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере обороны". Законом внесены изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Кыргызской Республике", в соответствии с которым положение о мобилизационных органах утверждается президентом. Также внесены изменения в закон "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах" в части, предусматривающей увеличение предельного возраста пребывания военнослужащих офицерского состава на военной службе. Увеличен порог для прохождения сборов мобилизационного резерва по программе подготовки офицеров запаса военнообязанными в возрасте до 30 лет (принятыми на учет запаса первой категории и имеющих высшее образование). Закон дополняется нормой, предусматривающей призыв на альтернативную службу лиц, имеющих степень ограничения по состоянию здоровья. Исключены нормы, по которым Вооруженные силы КР участвуют в мероприятиях по предупреждению и преодолению кризисных ситуаций в случае, когда силы и средства правоохранительных органов недостаточны для их разрешения.

Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, в нескольких домах рядом с заводом выбиты стекла. Пострадали 11 человек.

Официальный регулятор СМИ Ирака запретил всем СМИ и социальным сетям, работающим в государстве, использовать термин "гомосексуализм". Вместо него надо говорить "сексуальные отклонения".

Спорт

Казахстанский боец Асу Алмабаев после яркой дебютной победы над ямайцем Оде Осборном на UFC on ESPN 50 попал в список 20-ти лучших бойцов планеты в наилегчайшем весе. В рейтинг, который ежемесячно публикует и обновляет сайт Fightmatrix, входят лучшие представители различных промоушенов, которые котируются в мире смешанных единоборств.

Главный тренер столичного футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян после успеха над болгарским "Лудогорцем" в первом матче третьего отборочного этапа Лиги Европы УЕФА высказался о большом количестве упущенных голевых моментов, которые были у его подопечных. Специалист отметил, что игроки "Астаны" в поединке с болгарским коллективом имели массу шансов, чтобы поразить ворота соперника. Бабаян не скрывает, что минимальный успех дома пока ничего не гарантирует, а упущения в Астане могут создать проблемы в ответной встрече через неделю.

Каталонская "Барселона" 11-й год подряд становится победителем Кубка Гампера. Чемпионы Испании в драматичном поединке за почетный трофей обыграли английский "Тоттенхэм" со счетом 4:2, обеспечив себе победу за 10 минут до финального свистка.