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Происшествия

Отвел к остановке, снял с нее обувь: мужчина напал на 8-летнюю девочку в Талгаре

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 15:24 Фото: pexels
В Талгаре мужчина напал на восьмилетнюю девочку прямо на улице и пытался надругаться над ней, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 августа 2026 года рассказала казахстанская правозащитница Ляззат Ракишева.

"В 3 часа ночи в наш центр обратилась еще одна мама. Она рассказала, что 24 августа 2026 года в Талгаре неизвестный мужчина примерно 40–50 лет попытался совершить сексуальные действия в отношении ее восьмилетней дочери, которая идет в третий класс. Девочка ехала домой на велосипеде, когда мужчина остановил ее под предлогом, что в колесо попал камень и он может помочь его убрать. Затем он отвел ребенка к автобусной остановке, снял с нее обувь, начал прикасаться к ее телу и совершать сексуальные другие недопустимые действия. Девочка стала сопротивляться и плакать, после чего мужчина, испугавшись, что его обнаружат, отпустил ее", – написала она в Threads.

По ее словам, полиция Талгарского района задержала подозреваемого. Мужчина якобы ранее уже был судим за тяжкое преступление.

"Семья надеется, что его вина будет доказана и он понесет заслуженное наказание. Сейчас матери оказывается необходимая юридическая и психологическая помощь. Уважаемые родители, пожалуйста, чаще разговаривайте с детьми, объясняйте им правила безопасности и учите не доверять незнакомым людям", – обратилась Ракишева.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматинской области. Ответа не последовало.

Полиция Караганды приняла меры к мужчине, который переодевался в женскую одежду и знакомился в соцсетях с детьми.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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