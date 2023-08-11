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В реанимации находится трехлетняя девочка из Балхаша после падения из окна

В реанимации находится трехлетняя девочка из Балхаша после падения из окна Фото: Zakon.kz
Трехлетняя малышка после падения из окна на четвертом этаже одного из домов Балхаша находится на искусственной вентиляции легких в палате интенсивной терапии, сообщает Zakon.kz.

В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали, что ребенок получил тяжелейшие травмы и не может самостоятельно дышать, передает E-Karaganda.

"Ребенок находился в тяжелом состоянии. Сразу поднят в операционный блок, где был произведен ряд обследований. Произведена лапороскопия, КТ черепа, легких, шейного отдела, а также грудного отдела позвоночника. На данный момент проводятся все мероприятия, направленные на стабилизацию состояния ребенка. Выявлены переломы ребер со стороны позвоночника, черепно-мозговая травма. Осмотрен нейрохирургом, педиатром", – рассказали врачи.

Несчастный случай произошел 9 августа в микрорайоне Сатпаев города Балхаш. Как рассказали в департаменте по ЧС региона, в этот день малышка осталась без присмотра взрослых и влезла на подоконник, после чего выпала из окна.

Ранее в Костанае 16-летняя девушка потеряла равновесие, сидя на подоконнике и упала с пятого этажа. У подростка диагностировали перелом поясничного отдела позвоночника и ребра.

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Мария Мельникова
Балхаш Карагандинская область
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