В Алматы активиста обвиняют в нападении на журналиста и оператора
По их словам, во время съемок около военного суда Алматинского гарнизона по улице Тимирязева гражданский активист Белялов Байбах без объяснения причин набросился на съемочную группу, нанес телесные повреждения журналисту и телеоператору, а также поломал штатив.
"При этом он угрожал дальнейшей расправой и выражался нецензурной бранью. Мы искренне разделяем боль невосполнимой утраты вместе с семьей Айкоркем Мелдехан. Вместе с тем считаем, что насилие над представителями СМИ является непозволительным, варварским и требуем наказать виновного по всей строгости закона", – говорится в сообщении.
Редакция просит Генпрокуратуру, МВД и МИОР предпринять все необходимые меры для защиты чести, достоинства и безопасности наших сотрудников.
Отметим, что в марте министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства рассказал подробности о задержании подозреваемых в организации нападений на журналистов в Казахстане.
Судебный процесс по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан начался в конце июля. Ход рассмотрения уголовного дела находится на контроле Главной военной прокуратуры. В ведомстве ранее подчеркивали, что в материалах дела есть секретные документы, не подлежащие разглашению.
Автомобиль, в котором находились четырехлетняя Айкоркем и 15-летняя Жанель Мелдехан, попал под обстрел 7 января 2022 года в 19:00 на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева. Айкоркем погибла на месте, ее сестра получила огнестрельные ранения. Подсудимым по делу проходит военнослужащий.