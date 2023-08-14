В Алматы активиста обвиняют в нападении на журналиста и оператора

Редакция телеканала Almaty опубликовала официальное заявление, в котором сообщила о нападении на съемочную группу при освещении судебного процесса по делу о гибели во время январских событий 4-летней Айкоркем Мелдехан, сообщает Zakon.kz.

По их словам, во время съемок около военного суда Алматинского гарнизона по улице Тимирязева гражданский активист Белялов Байбах без объяснения причин набросился на съемочную группу, нанес телесные повреждения журналисту и телеоператору, а также поломал штатив.

"При этом он угрожал дальнейшей расправой и выражался нецензурной бранью. Мы искренне разделяем боль невосполнимой утраты вместе с семьей Айкоркем Мелдехан. Вместе с тем считаем, что насилие над представителями СМИ является непозволительным, варварским и требуем наказать виновного по всей строгости закона", – говорится в сообщении.

Редакция просит Генпрокуратуру, МВД и МИОР предпринять все необходимые меры для защиты чести, достоинства и безопасности наших сотрудников.

Отметим, что в марте министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства рассказал подробности о задержании подозреваемых в организации нападений на журналистов в Казахстане.

Судебный процесс по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан начался в конце июля. Ход рассмотрения уголовного дела находится на контроле Главной военной прокуратуры. В ведомстве ранее подчеркивали, что в материалах дела есть секретные документы, не подлежащие разглашению.



Автомобиль, в котором находились четырехлетняя Айкоркем и 15-летняя Жанель Мелдехан, попал под обстрел 7 января 2022 года в 19:00 на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева. Айкоркем погибла на месте, ее сестра получила огнестрельные ранения. Подсудимым по делу проходит военнослужащий.