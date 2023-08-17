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Гибель одного из шахтеров при пожаре на шахте "Казахстанская" не подтвердили

Пожар на шахте в Карагандинской области: сколько человек погибло Фото: pixabay
По информации акимата Карагандинской области, в шахте "Казахстанская", где произошел пожар, сейчас продолжают поиски четырех горняков. Ранее указывалось, что ищут только трех человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального акимата, сейчас в шахте продолжают искать четырех горняков. Найдено тело одного погибшего.

В клинику им. Макажанова доставлены восемь шахтеров. Двое из них находятся в реанимации, состояние ближе к тяжелому, в сознании. Шесть человек находятся в отделении токсикологии, у всех состояние средней степени тяжести.

Ранее утверждалось, что из пяти человек, остававшихся под землей, двоих нашли мертвыми, поиски троих продолжались. Эту информацию скорректировали: согласно последним данным, погибшим найден один шахтер, четверых продолжают разыскивать.

17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро оставались под землей. Восемь человек пострадали и были госпитализированы. Полиция Шахтинска начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").

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