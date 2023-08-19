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ЧП на шахте "Казахстанская": спасатели не прекращают поиски пятого пропавшего горняка

ЧП на шахте "Казахстанская": спасатели не прекращают поиски пятого пропавшего горняка Фото: МЧС
В МЧС сообщили, что на шахте "Казахстанская" продолжаются поисковые работы, передает Zakon.kz

"Произведена пересменка горноспасателей. Министр по ЧС Сырым Шарипханов поставил задачу перед заступившими новыми отделениями горноспасателей: двум отделениям поручено провести поиск пятого пропавшего горнорабочего в районе предполагаемого его местонахождения; двум отделениям - обеспечить резерв работающих отделений", - говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что работы осложнены сплошной задымленностью выработок аварийного участка и высокой температурой.

Работы по тушению локальных очагов пожаров приостановлены до окончания разведки угольного уклона.

Ранее сообщалось, что найдено тело четвертого погибшего шахтера Артура Халикова. До этого стали известны имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская".

Ими оказались:

  • Стешин Денис Геннадьевич, 1978 г.р., проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год;
  • Бургун Виктор Сергеевич, 1966 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет.
  • Имя третьего горняка – Слюньков Виталий Владимирович 1965 года рождения, его опознали вчера.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. 

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская", а также какую помощь окажут пострадавшим горнякам.

Накануне президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам. А премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков.

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