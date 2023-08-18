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Стало известно, кто погиб в результате ЧП на шахте "Казахстанская"

Стало известно, кто погиб в результате ЧП на шахте "Казахстанская" Фото: pixabay
В результате пожара в шахте "Казахстанская" погиб 58-летний сотрудник компании Виталий Слюньков. Об этом сообщили в АО "АрселорМиттал Темиртау", передает Zakon.kz

"Погиб сотрудник компании Слюньков Виталий Владимирович, 1965 г.р., (электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет). Мы глубоко сожалеем и скорбим вместе с семьей", - говорится в сообщении АО.

В компании также напомнили, что в момент аварии под землей находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека оперативно подняты на поверхность, поиски еще четверых шахтеров продолжаются.

 "В настоящее время ведутся работы по локализации пожара, чтобы восстановить нормальный режим проветривания и продолжить поиск наших шахтеров. Работает 12 отделений спасательных служб. Мы разделяем боль утраты и выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, окажем всестороннюю поддержку", - отметил исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов.

Компания сотрудничает с государственными органами для полного расследования причин аварии.

Продолжаются поиски еще четырех человек. Информация будет публиковаться по мере обновления.

Ранее в АО "АрселорМиттал Темиртау" пообещали продолжить поиски на шахте "Казахстанская". Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам.

Как уже сообщалось, число пострадавших при пожаре на шахте увеличилось до восьми. Двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ"). Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

На месте происшествия находится руководство Департамента полиции Карагандинской области.

Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Пожар произошел на конвейерной ленте 17 августа утром. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро оставались под землей.

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Елена Вебер
ЧП в шахте "Казахстанская" Казахстан
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